Mejoran los incendios forestales en Lugo: anulada la situación 2 en Pobra de Brollón
Además, las autoridades han confirmado que se contiene el fuego en la zona de A Fonsagrada
Te puede interesar: El Gobierno habilita las ayudas para los damnificados por los incendios forestales en Galicia
Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la ola de incendios que arrasa Galicia desde hace dos semanas.
La Situación 2 ya se ha desactivado en A Pobra do Brollón y el incendio originado en A Fonsagrada se ha dado por estabilizado.
Así se desprende de la última información trasladada por la Consellería do Medio Rural, que recoge que la superficie quemada en el incendio de A Pobra continúa en 900 hectáreas.
Por su parte, el incendio declarado en A Fonsagrada, en la parroquia de San Pedro de Río, ha sido estabilizado en 40 hectáreas calcinadas.
En cuanto a la provincia de Ourense siguen activos el fuego de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que comenzó el lunes, día 18, y entró a Galicia desde Castilla y León, calcina 5.000 hectáreas.
El incendio de Avión, en la parroquia de Nieva, que se inició en la tarde de este pasado domingo, afecta a un total de 250 hectáreas, según las últimas estimaciones.