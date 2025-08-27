Avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo

Avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo Carlos Castro - Europa Press.

Galicia

Mejoran los incendios forestales en Lugo: anulada la situación 2 en Pobra de Brollón

Además, las autoridades han confirmado que se contiene el fuego en la zona de A Fonsagrada

Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la ola de incendios que arrasa Galicia desde hace dos semanas.

La Situación 2 ya se ha desactivado en A Pobra do Brollón y el incendio originado en A Fonsagrada se ha dado por estabilizado.

Así se desprende de la última información trasladada por la Consellería do Medio Rural, que recoge que la superficie quemada en el incendio de A Pobra continúa en 900 hectáreas.

Por su parte, el incendio declarado en A Fonsagrada, en la parroquia de San Pedro de Río, ha sido estabilizado en 40 hectáreas calcinadas.

En cuanto a la provincia de Ourense siguen activos el fuego de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que comenzó el lunes, día 18, y entró a Galicia desde Castilla y León, calcina 5.000 hectáreas.

El incendio de Avión, en la parroquia de Nieva, que se inició en la tarde de este pasado domingo, afecta a un total de 250 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Estabilizados y controlados

De otro modo, permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas); el de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas); el de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas); el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); y el de Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas).
Asimismo, se mantienen controlados los fuegos de Maceda (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).