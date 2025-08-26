El incendio de Pobra do Brollón (Lugo) calcina unas 600 hectáreas y avanza próximo a viviendas

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

El fuego de Pobra do Brollón (Lugo), que sigue en alerta por proximidad del mismo a viviendas, continúa avanzando sin control desde su inicio en el mediodía del lunes y ya alcanza unas 600 hectáreas calcinadas.

Así, lo recoge la última actualización enviada por la Consellería do Medio Rural, que informa de los incendios superiores a 20 hectáreas. Así, además del último de los incendios forestales declarados, permanecen activos otros dos, ambos en Ourense.

En la mañana del martes, Pobra do Brollón continúa en Situación 2 como medida preventiva por la proximidad a los núcleos de Golmar, en este municipio, y Conceado y San Pedro, en Quiroga, localidad lucense también afectada por el incendio de Larouco, ya estabilizado. Asimismo, la carretera LU-933 sigue con la circulación interrumpida entre los kilómetros 18,5 y 24,2, según informa el 112 Galicia.

Por su lado, en Ourense, continúan activos los fuegos de Avión (Ourense), que quema una superficie estimada de 150 hectáreas en la parroquia de Nieva; y el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que calcina 4.700 hectáreas en Galicia tras propagarse a Ourense el fuego iniciado el jueves 14 de agosto en la localidad zamorana de Porto. Este incendio afecta a las montañas de Trevinca.

Extinguidos

Por otra parte, durante la noche del lunes se han dado por extinguidos cuatro incendios, tres de ellos en Ourense. En esta provincia se han apagado los fuegos de Vilardevós, parroquia de Moialde (1.102 hectáreas; 713 son arboladas y 389, rasas); Riós, parroquia de Fumaces e a Trepa (130,63 hectáreas; 82,92 son arboladas y 47,71, rasas), y Riós, parroquia de Trasestrada (33,52 hectáreas; 17,5 son de superficie arbolada y 16,02, rasa).

En Pontevedra, a las 21.22 horas se ha dado por extinguido el fuego de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres. Iniciado el jueves a las 16.27 horas, ha quemado 72,17 hectáreas de superficie arbolada. Durante la tarde en la que se originó, obligó a decretar la alerta por proximidad a viviendas del núcleo de Vilar.

Estabilizados y controlados

De otro modo, están estabilizados los fuegos de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso (19.000 hectáreas); Larouco, parroquia de Seadur (alrededor de 30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego); Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas), y Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).

Otros tres incendios permanecen controlados: Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas), y Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas).