El Gobierno habilita las ayudas para los damnificados por los incendios forestales en Galicia

Un helicóptero de control de incendios sobrevuela el cementerio la localidad de Vilar durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense). Brais Lorenzo / Efe.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en todos los territorios golpeados por los incendios forestales y otras catástrofes registradas desde el pasado 24 de junio.

Entre ellos, Galicia, una de las comunidades que más ha sufrido la ola de fuegos de este verano, con focos activos en Ourense y Pontevedra en las últimas semanas.

En total, el Ministerio del Interior contabiliza 121 emergencias en toda España, de las cuales 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2.

Los fuegos han dejado un balance devastador: ocho fallecidos, numerosos heridos y daños millonarios en viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como en infraestructuras públicas.

Galicia ha estado en el epicentro de la última gran oleada, junto a comunidades como Castilla y León, Asturias y Extremadura.

¿Qué ayudas se pueden pedir?

El acuerdo del Gobierno activa un paquete de ayudas destinadas a paliar los efectos de estas emergencias. Los afectados podrán solicitar:

Compensaciones por daños personales .

Ayudas para viviendas y enseres destruidos o dañados .

Subvenciones a corporaciones locales para reparar infraestructuras.

Apoyo a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios .

Cobertura a personas físicas o jurídicas que hayan puesto medios materiales o personales en la lucha contra los incendios.

Además, se contemplan otras medidas complementarias: exención de tasas de Tráfico (duplicados de permisos de circulación, bajas de vehículos siniestrados), expedición gratuita del DNI, beneficios fiscales, ayudas laborales y de Seguridad Social, así como compensaciones específicas para el sector agrario, forestal y pesquero.

Cómo solicitar las ayudas

El procedimiento ya está habilitado desde este martes. Todos los damnificados deberán presentar la solicitud siguiendo lo establecido en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. El trámite puede realizarse de manera telemática o presencial, y se recomienda a los afectados conservar toda la documentación que acredite los daños sufridos.

Desde el Ejecutivo subrayan que estas ayudas se conceden bajo el principio de solidaridad interterritorial y en coordinación con las comunidades autónomas.

En el caso de Galicia, se espera que numerosos municipios, especialmente en Ourense y Pontevedra, accedan a estas compensaciones tras un verano marcado por los incendios de mayor gravedad de los últimos años.