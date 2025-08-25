Los viajeros del tren Alvia Barcelona - A Coruña acabarán la ruta en autobús
La causa es un incendio forestal declarado a lo largo del día de hoy y que ha cortado la circulación entre San Clodio Quiroga y Pobra de Brollón en la línea Monforte de Lemos - Ponferrada
Te puede interesar: Muere una mujer arrollada por un tren en A Coruña
Adif ha informado de un corte en la línea de tren de Monforte de Lemos - Ponferrada debido a un incendio forestal declarado hoy y que ha interrumpido la circulación entre San Clodio Quiroga y Pobra de Brollón.
Debido a esta afección, Renfe ha decidido finalizar el trayecto del tren Alvia entre Barcelona y A Coruña, con salida a las 9:05 y llegada a las 23:07, con un trayecto en autobús.
En concreto, harán en autocar el tramo A Rúa Petín - Ourense, volviendo a subirse al tren en la ciudad ouresana para finalizar el trayecto.
Desde ahí, realizará paradas en Santiago de Compostela y en A Coruña ciudad.