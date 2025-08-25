La oposición en Galicia carga contra la Xunta por la gestión de los incendios forestales
Tanto el PSOE como el BNG lanzan sus ataques a Alfonso Rueda, tachando de "abandono" la situación del rural
Los dos partidos que conforman la oposición en Galicia, el BNG y el PSOE, han cargado en las últimas horas contra la Xunta de Galicia por la gestión de los incendios forestales.
La líder del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que va a registrar en el Parlamento gallego una solicitud para crear una comisión parlamentaria que investigue la gestión de la Xunta durante la ola de incendios que ha afectado con especial intensidad a Ourense.
"Alfonso Rueda hizo la peor gestión de la historia", ha denunciado la jefa de filas del Bloque.
"Los gallegos y gallegas necesitamos esta comisión de investigación porque hay muchas preguntas que nos tienen que responder", ha subrayado Pontón tras la reunión de grupo que ha dirigido este lunes en el Parlamento.
Según ha trasladado, el objetivo principal de la puesta en marcha de ese órgano debe ser analizar "qué errores se cometieron" para que nunca más vuelva a suceder.
Pontón ha añadido que "cuando hay más de 100.000 hectáreas ardidas, cientos de casas quemadas, espacios de gran valor ambiental calcinados, cientos de explotaciones afectadas y pérdidas millonarias, alguien hizo algo mal y alguien tiene que responsabilizarse".
La portavoz del BNG también ha avanzado algunas preguntas que se van a plantear sobre los incendios, como por ejemplo: "¿Por qué no se hicieron las labores de prevención necesarias y por qué, incluso con el máximo riesgo, no se desplegaron todos los operativos contra los incendios?".
"Los gallegos y gallegas tenemos derecho a conocer la verdad sobre la gestión de estos incendios y a que se tomen las medidas necesarias para que nunca más tengamos una ola de incendios como esta, que puso nuestro país contra las cuerdas", ha subrayado Pontón.
El PSOE tampoco da tregua
El secretario xeral del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha visitado la parroquia de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, azotada por la ola de incendios, y donde ha denunciado el "abandono del rural tras 17 años de Gobierno del PP".
Besteiro ha visitado la parroquia en la que se han quemado más de 120 construcciones. "Lo que vivimos aquí no es fruto del azar. Es el resultado de un abandono prolongado: sin guardia de los montes, sin servicios públicos, con menos gente que cuide de esta tierra. La Galicia interior lleva demasiado tiempo olvidada por el PP y cuando llega el incendio, quedamos indefensos frente al fuego", ha lamentado.
Así, ha instado a cambiar el paradigma: "No vale con mandar medios en agosto. El rural necesita vida constante. Necesita escuelas, atención médica, oportunidades para la gente joven, actividad económica y, sobre todo, prevención real, no meras cifras en papel. Atacamos el problema cuando ya es tarde", ha afirmado.
En esta línea, el secretario xeral ha concretado una iniciativa en la que trabajarán los socialistas, que organizan una reunión de alcaldes y alcaldesas para poner en común propuestas, experiencias y formar un plan "que evite que una catástrofe como esta se repita". "No vamos a conformarnos con palabras vacías", ha aseverado.
Por su parte, el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, señala que es una situación "verdaderamente complicada".
"No sabemos qué ayudas vendrán, pero lo que nos preocupa ahora es lo que viene: lluvias arrastrando cenizas y barro, ríos desbordándose, pueblos enteros que están en riesgo de desaparecer. Fueron los vecinos, con sus tractores y con jóvenes voluntarios, los que salvaron lo que se pudo salvar. La Administración no ha estado a la altura", ha censurado.