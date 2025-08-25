La oposición en Galicia carga contra la Xunta por la gestión de los incendios forestales

La líder del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que va a registrar en el Parlamento gallego una solicitud para crear una comisión parlamentaria que investigue la gestión de la Xunta durante la ola de incendios que ha afectado con especial intensidad a Ourense.

"Alfonso Rueda hizo la peor gestión de la historia", ha denunciado la jefa de filas del Bloque.

"Los gallegos y gallegas necesitamos esta comisión de investigación porque hay muchas preguntas que nos tienen que responder", ha subrayado Pontón tras la reunión de grupo que ha dirigido este lunes en el Parlamento.

Según ha trasladado, el objetivo principal de la puesta en marcha de ese órgano debe ser analizar "qué errores se cometieron" para que nunca más vuelva a suceder.

Pontón ha añadido que "cuando hay más de 100.000 hectáreas ardidas, cientos de casas quemadas, espacios de gran valor ambiental calcinados, cientos de explotaciones afectadas y pérdidas millonarias, alguien hizo algo mal y alguien tiene que responsabilizarse".

La portavoz del BNG también ha avanzado algunas preguntas que se van a plantear sobre los incendios, como por ejemplo: "¿Por qué no se hicieron las labores de prevención necesarias y por qué, incluso con el máximo riesgo, no se desplegaron todos los operativos contra los incendios?".

"Los gallegos y gallegas tenemos derecho a conocer la verdad sobre la gestión de estos incendios y a que se tomen las medidas necesarias para que nunca más tengamos una ola de incendios como esta, que puso nuestro país contra las cuerdas", ha subrayado Pontón.

El PSOE tampoco da tregua