Un helicóptero colabora en las labores de extinción del incendio, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo. Carlos Castro - Europa Press.

Galicia

Declaran la Situación 2 por un incendio en Pobra do Brollón (Lugo)

Se encuentra próximo a los núcleos urbanos de Golmar, Conceado y San Pedro

Publicada

Un incendio en el municipio lucense de A Pobra do Brollón, originado en la parroquia de Abrence, ha obligado a declarar la situación 2 de emergencia.

Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural, que ha señalado que la decisión se toma como medida preventiva ante la proximidad de las llamas a los núcleos de Golmar, Conceado y San Pedro.

Por el momento, las estimaciones señalan que afecta a una superficie de más de 20 hectáreas.

Además, Adif ha informado de que, dado que el fuego se encuentra próximo a la vía, se ha interrumpido la circulación entre San Clodio-Quiroga y Pobra do Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.