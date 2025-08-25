Declaran la Situación 2 por un incendio en Pobra do Brollón (Lugo)
Se encuentra próximo a los núcleos urbanos de Golmar, Conceado y San Pedro
Un incendio en el municipio lucense de A Pobra do Brollón, originado en la parroquia de Abrence, ha obligado a declarar la situación 2 de emergencia.
Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural, que ha señalado que la decisión se toma como medida preventiva ante la proximidad de las llamas a los núcleos de Golmar, Conceado y San Pedro.
Por el momento, las estimaciones señalan que afecta a una superficie de más de 20 hectáreas.
Además, Adif ha informado de que, dado que el fuego se encuentra próximo a la vía, se ha interrumpido la circulación entre San Clodio-Quiroga y Pobra do Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.