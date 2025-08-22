La Xunta evalúa cómo están las viviendas afectadas por los incendios para ajustar las ayudas

La Xunta ha evaluado la situación de las viviendas afectadas por los incendios que arrasan Galicia con el objetivo de ajustar las características de las ayudas que se van a convocar "de manera inminente". El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, anunció el pasado lunes que el próximo 25 de agosto está previsto aprobarlas en el Consello da Xunta que se celebrará en Ourense.

El secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; y la directora territorial de la Consellería de Vivenda en Ourense, Pilar Fernández, mantuvieron hoy una reunión técnica para tratar las actuaciones para hacer frente a las consecuencias de los fuegos en materia de vivienda.

Los tres evaluaron la situación de los inmuebles en aquellos lugares en los que se produjeron fuegos e intercambiaron información y conocimientos al respecto. "La reunión permitió ajustar las características de las ayudas que se van a convocar de manera inminente a las necesidades de las personas afectadas, tratando así de responder de modo eficiente a esta situación", según la Xunta.

Explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas; titulares de tecores; establecimientos comerciales, industriales, turísticos o deportivos; infraestructuras; y particulares que tengan que arreglar sus viviendas podrán solicitar estas ayudas que también irán destinadas a ayudar con el alojamiento provisional de los afectados.

La oleada de incendios que desde hace dos semanas asola Galicia no da tregua y calcina ya 88.311,5 hectáreas en fuegos no apagados, sumándose además desde la tarde-noche de este jueves tres focos nuevos: dos en los municipios pontevedreses de Vilaboa y Oia y uno en el lucense de Carballedo.