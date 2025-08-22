Así están las rutas del Camino de Santiago, "transitables" pese a daños puntuales por los incendios

La ola de incendios que asola Galicia desde hace dos semanas ha calcinado ya cerca de 90.000 hectáreas, según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural. Las consecuencias de los fuegos son incalculables, y uno de los perjudicados son los albergues privados del Camino de Santiago, que denuncian cancelaciones que "no se corresponden" con la realidad de las rutas.

La Asociación Gallega de Albergues Privados (Agalber) asegura que están recibiendo cancelaciones "motivadas por el miedo y la desinformación", que "no siempre reflejan la situación real de los distintos tramos del Camino."

"Recibimos llamadas y cancelaciones de personas que creen que todo el Camino está cerrado o afectado, cuando en realidad la mayor parte de los tramos están abiertos, transitables y sin ningún riesgo", señalan fuentes de Agalber en un comunicado. La entidad señala que la situación puede variar día a día y pide no generalizar.

Así, la entidad recomienda a los peregrinos que se pongan en contacto directamente con los albergues para informarse de la situación de la zona: "Estamos en contacto entre nosotros, compartimos información y sabemos perfectamente qué tramos están abiertos o cuáles pueden estar afectados. Antes de cancelar, recomendamos consultar directamente con el albergue".

La asociación señala que el Camino de Santiago es "un motor fundamental para el turismo sostenible en Galicia", especialmente en algunas de las zonas rurales más afectadas por los incendios: "La cancelación masiva de reservas, sin una base real, perjudica gravemente a pequeños negocios que ya atraviesan una temporada compleja".

¿Cuál es el estado de las rutas del Camino de Santiago?

La asociación ha informado este viernes sobre el estado de las diferentes rutas del Camino de Santiago. La mayor parte de ellas están operativas "con normalidad" y, tal y como señala un estudio de la Administración gallega, son "transitables". Este es el estado de las rutas a 22 de agosto de 2025: