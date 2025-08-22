Rueda pide mantener unos días más a la UME y reforzar medios para la recuperación post incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha constatado este viernes que la lucha contra los incendios forestales que azotan Ourense "sigue evolucionando de manera positiva". En todo caso, y pese al plan de desescalada, ve necesario mantener a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y reforzar medios para otras tareas posteriores a la extinción.

De esta manera, en una visita a una de las bodegas de la Denominación de Origen (DO) Monterrei realizada hoy, el máximo mandatario gallego ha demandado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez mantener a los efectivos de la UME "para que la buena evolución no se tuerza" y más medios que "echen una mano" para la recuperación y limpieza de las zonas afectadas.

La Xunta prevé que, a lo largo de la jornada, "alguno" de los cinco incendios activos en Ourense se "pueda dar por estabilizado", pero, según recuerda Rueda, es necesario "no bajar la guardia" ante la nueva alza de las temperaturas este fin de semana.

El Gobierno autonómico se dirige al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para, "entendiendo que se tiene que producir una desescalada de la UME", pedir "aguantar un par de días más" frente al fin de semana para que "la buena evolución no se tuerza" o, de ser así, "tener los medios aquí para poder reaccionar".

Asimismo, Rueda pide, también, que "el ejército eche una mano" durante estos días para labores de recuperación ante las peticiones de los municipios y poder, así, "tener más medios" en una labor, dice, "muy importante".

"Seguimos en ese proceso de evaluación global de los daños para poder lanzar ya las ayudas la semana que viene", ha esgrimido, antes de recordar que está previsto celebrar una reunión de su Gobierno en Ourense con el objetivo de que "las personas damnificadas" puedan pedir "ya" las ayudas.

La oposición critica con Rueda

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha pedido este viernes a la Xunta, que "abandone el cinismo" en el que considera que está "instalado" durante la gestión de la actual ola de incendios, por lo que le ha acusado de fomentar la "crispación política".

"Hay un presidente que ha fijado el cinismo en su actuación política. Cada día, cada momento y cada miembro del Gobierno gallego que tiene una oportunidad de tener una cámara, un micrófono o vecinos delante, la única cosa que sabe hacer es introducir crispación y especialmente contra su objetivo principal, siempre el Gobierno del estado. Y esto es insoportable", ha criticado este viernes durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha llamado al Gobierno gallego "dar ejemplo" y "no ser" uno que "incita a la crispación y la confrontación partidista", en tanto que señala que "los demás" intentan contribuir a ello "en la medida de lo posible".

Por otro lado, el BNG, a través de su viceportavoz Luís Bará, exigió la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario en el Parlamento para que el presidente Alfonso Rueda explique la actuación de la Xunta ante la crisis de los incendios forestales, que califican como uno de los mayores desastres del siglo en Galicia.

El diputado denunció el "caos e improvisación" en la gestión, la falta de medios en plena época de riesgo, el incumplimiento de recomendaciones previas y la ausencia de políticas de prevención, además de criticar la falta de transparencia informativa y los retrasos en medidas de apoyo a comunidades de montes.

El partido nacionalista reclama un plan de 200 millones de euros para compensar los daños y recuperar las zonas afectadas, así como un cambio radical en las políticas forestales, territoriales y rurales. Bará subrayó que los incendios deben marcar un punto de inflexión y pidió un debate parlamentario serio y constructivo que ofrezca respuestas y soluciones a toda la sociedad gallega.