Los hospitalizados heridos en los incendios en Galicia siguen graves: dos evolucionan favorablemente

Los tres brigadistas y el bombero de heridos en los incendios en Galicia siguen ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Dos de ellos evolucionan favorablemente dentro de la gravedad, ya que se ha resuelto su intoxicación por inhalación de humo.

El brigadista de 18 años está estable con pronóstico muy grave. El joven sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. El brigadista de 26 años tiene quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y está estable dentro de la gravedad, mientras que su intoxicación por inhalación de humo está "en proceso de resolución".

Ambos, junto a un compañero de 23 años, resultaron heridos mientras trabajaban en la extinción del incendio de Oímbra (Ourense), que se ha unido al de Xinzo de Limia y ya ha calcinado 17.000 hectáreas. El joven de 23 años sufrió quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y ya no está con inhalación de humo, por lo que evoluciona favorablemente. Su pronóstico es "reservado".

El bombero de 46 años, por último, sufrió quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo, está con pronóstico grave y estable. La intoxicación de humo "ya está resuelta", según informan fuentes del centro hospitalario.

La oleada de incendios que desde hace dos semanas masacra a Galicia no da tregua y calcina ya 88.311,5 hectáreas en fuegos no apagados,. Desde ayer, además, se han sumado tres focos nuevos: dos en los municipios pontevedreses de Vilaboa y Oia y uno en el lucense de Carballedo.