Incendios en Galicia: los brigadistas y el bombero hospitalizados siguen con pronóstico grave

Los tres brigadistas y el bombero heridos durante las labores de extinción de la ola de incendios que calcina Galicia permanecen hospitalizados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con pronóstico grave. Todos ellos, además, sufrieron inhalación de humo.

El brigadista de 18 años herido en Oímbra que sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo está estable y con pronóstico "muy grave". Sus compañeros, de 23 y 25 años, sufrieron quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo: el más joven evoluciona favorablemente dentro de la gravedad, mientras que el brigadista de 25 años está estable.

El cuarto hospitalizado es un bombero de 46 años que sufrió quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo. El varón permanece estable en el CHUAC con pronóstico grave. No se han producido cambios en la evolución de ninguno de los cuatro heridos en los últimos días.

La ola de incendios mantiene a Galicia en vilo y ya ha arrasado más de 88.000 hectáreas en menos de dos semanas. Este jueves, el fuego que afectaba al municipio ourensano de Carballeda de Avia se ha dado por estabilizado, con lo que bajan a cinco los focos activos.