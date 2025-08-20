Incendios en Galicia: recomendaciones de la Xunta para protegerse del humo y la ceniza

Los incendios que desde hace días arrasan miles de hectáreas en Galicia han provocado una intensa nube de humo y ceniza que llega a kilómetros del origen de las llamas. Una situación que puede resultar peligrosa para la ciudadanía expuesta a inhalar este aire contaminado.

Es necesario, por tanto, extremar las precauciones ante esta situación, especialmente en el caso de las personas más vulnerables: niños y niñas, embarazadas y personas con enfermedades pulmonares o cardíacas. La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda en las zonas más afectadas por la mala calidad del aire seguir los siguientes consejos:

Limitar al máximo las estancias en el exterior y evitar realizar actividad física al aire libre

Si se necesita salir al exterior, usar mascarillas mínimo FFP2 ya que, aunque no evitan el paso de los gases y de las partículas de menor tamaño, sí retienen las más grandes. Si es posible, usar gafas para proteger los ojos de irritaciones oculares

Permanecer dentro de casa, mantener el aire interior tan limpio como sea posible y cerrar puertas y ventanas

Usar aire acondicionado si se tiene, preferiblemente con filtros de alta eficiencia que permitan captar las partículas finas del humo. Si el sistema cuenta con una entrada de aire fresco, se debe colocar en modo recirculación o cerrar el regulador de toma de aire exterior. Una buena medida para mantener limpio el aire de casa es la utilización de un purificador de aire portátil

No utilizar elementos que puedan incrementar la contaminación del aire en interiores, como velas, y evitar fumar

A la hora de limpiar la ceniza es importante extremar las precauciones. Se recomienda usar mascarilla, guantes, ropa de manga corta, pantalones largos, zapatos y calcetines para proteger la piel, así como gafas para proteger los ojos

En caso de contacto con las cenizas, lavar las zonas expuestas de la piel, los ojos o la boca lo antes posible

Estar atento a los mensajes de emergencias sobre las medidas adicionales de seguridad

La calidad del aire en Galicia puede consultarse a través de la web de MeteoGalicia, donde se informa del índice de calidad del aire (ICA). La Xunta, además, recomienda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias respecto al agua de consumo y a la seguridad alimentaria en caso de interrupciones en el suministro eléctrico.