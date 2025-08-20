Incendios en Galicia, hoy en directo: Galicia recupera su conexión por tren con Madrid después de una semana
La superficie quemada casi alcanza las 73.000 hectáreas. El incendio que más preocupa es el que se inició el pasado miércoles en Larouco, que ya afecta a unas 20.000 hectáreas. Los primeros trenes con destino a Madrid han salido a las 17:10 desde la estación de A Coruña y minutos más tarde, a las 17:25, desde Vigo
Galicia afronta una nueva jornada marcada por la ola de incendios que azota desde hace casi dos semanas. Sin embargo, los últimos datos parecen dar un leve respiro, sobre todo en la provincia de Ourense -la más afectada-. Allí, se ha conseguido extinguir un foco mientras que otros siete permanecen activos.
En total, en la provincia ourensana son casi 68.000 las hectáreas afectadas según el último parte facilitado por la Consellería de Medio Rural, cifra que no aumenta por primera vez desde el inicio de la crisis.
Las hectáreas aumentan hasta las 73.000 si a estos fuegos de Ourense que permanecen activos se suman los controlados y estabilizados en toda la comunidad. Estas cifras confirman que Galicia atraviesa la segunda ola incendiaria más grave de su historia, solo por detrás de la de 2006.
Los incendios están ocasionando diversas incidencias, entre ellas el corte de la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, que suma una jornada más de suspensión.
En las últimas horas, además, se ha detenido al presunto autor del incendio de Vilardevós, que arrasó cerca de 600 hectáreas. Se trata de un vecino del municipio de 47 años.
El subdelegado del Gobierno en Ourense agradece a la UME la "entrega y profesionalidad" en extinción de incendios
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha agradecido a la Unidad Militar de Emergencias (UME) su "entrega y profesionalidad" durante las labores de extinción de incendios.
Así se lo ha transmitido este miércoles al coronel jefe del V Batallón de la UME, Daniel Constantino Casado.
Incendios en Galicia: Reabierta la AG-31 en Celanova (Ourense)
El corte se produjo desde el kilómetro 5 en Solveira hasta el kilómetro 10 en A Barxiña, en sentido creciente. Durante el tiempo que la vía estuvo cortado habilitaron un desvío por la OU-540, en la salida 224 de la A-52.
El Consorcio de Aguas de Valdeorras instala dos fuentes en el Polígono A Raña y Viloira para abastecer a los vecinos
El Consorcio de Aguas de Valdeorras ha instalado una fuente en el Polígono Industrial A Raña y otra en la parroquia de Viloira para que los vecinos puedan ir a rellenar sus botellas con agua potable "con todas las garantías" y hacer así frente a la restricciones de agua.
Una medida que, ha explicado el alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, fue propuesta por el consorcio y pretende abastecer a quién quiera utilizarlas, sea de la comarca o fuera de ella. Aunque, incidiendo, en aquellos ayuntamientos donde hay escasez de agua potable.
De manera complementaria, el Ayuntamiento de A Rúa reparte agua embotellada -- donada por la UME, Cruz Vermella y otros grupos empresariales -- para que todos los vecinos tengan acceso a ella. Tal y como ha trasladado la alcaldesa María González a Europa Press se ha centralizado la entrega en la antigua estación de tren.
En palabras de González, el reparto se realiza porque "mucho material de los incendios" se ha depositado en las zonas de captación de agua, por lo que "hay que hacer analíticas una vez acabe el humo para saber si se puede consumir".
"Hay que tomarlo con calma, ha sido una catástrofe importantísima y tiene sus consecuencias", subraya.
Detenido un hombre que reconoció ser el autor de un incendio en Poio (Pontevedra)
Una patrulla de la Guardia Civil recibió un aviso por el fuego y, al llegar al lugar, un grupo de personas les indicaron que el autor estaba en el interior, que reconoció en varias ocasiones ser el autor
La meteorología ayuda en la extinción del fuego y mejora la situación en Ourense
Este miércoles se ha reunido el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida de manera telemática por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que han asistido representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha detallado que se ha tratado "de manera particular" los incendios de Seadur Larouco (Ourense), Porto (Zamora), Oímbra - Xinzo de Limia (Ourense) y Barniedo de la Reina - Boca de Huérgano (León), fuegos a cuya evolución "hay que prestar una especial atención".
De forma paralela, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que están mejorando las condiciones meteorológicas con respecto a los incendios debido a una dana centrada en Francia y el paso de una vaguada sobre la Península que provocará inestabilidad durante los próximos días, lo que se traducirá en precipitaciones y tormentas en el noroeste. Además, se espera un descenso generalizado de las temperaturas.
En Ourense, la jefa de servicio de prevención de incendios forestales, Sandra Martínez, ha celebrado que la situación ahora mismo está "mucho más calmada" y "por fin" están avanzando en lo que son las tareas propias de extinción. "Llevábamos varios días en los que las labores de extinción habían pasado a un plano, digamos que, más secundario, porque había que preocuparse de otras necesidades que eran ya de protección de poblaciones", ha explicado Martínez a Europa Press en la CECOP de Ourense.
La provincia de Ourense lleva desde el pasado martes 12 de agosto en el nivel 2 de emergencia, decretado por la Xunta, debido a la ola de incendios. Este miércoles es el segundo día que las previsiones "mejoran" y el personal se puede centrar más en las tareas de extinción. En este sentido, Martínez ha apuntado que las actuaciones han sido "muy positivas" durante la noche y que esperan que "continúen así a lo largo del día".
Las rutas del Camino de Santiago son "transitables" pese a daños puntuales
Las rutas sirvieron en determinados puntos como cortafuegos y de lugar de acceso para los servicios de extinción, según un informe de la Administración gallega
Galicia recupera la conexión por tren a Madrid: salen los primeros trenes de A Coruña y Vigo
Tras una semana con el servicio interrumpido por los incendios, Galicia ha recuperado esta tarde su concexión ferroviaria con Madrid. El primer tren en salir fue el de las 17:10 horas desde la estación de A Coruña. Apenas unos minutos después, a las 17:25, salía otro desde Vigo.
De esta forma, las estaciones gallegas recuperan la normalidad tras más de una semana sin este servivio que conecta Galicia con la capital española y que, a lo largo de estos días, ha llegado a afectar a 50.000 personas y suspendio un centenar de trenes.
La Xunta defiende retirar bomberos urbanos de Lugo y A Coruña de Ourense por el tipo de tareas
El Gobierno gallego justifica que no participen en el operativo de extinción de incendios en Ourense asegurando que las labores principales actuales están relacionadas con la liquidación de perímetros, de lo que se encarga el cuerpo forestal
Aplazan por los incendios la Xuntanza Internacional de Gaiteiros que se iba a celebrar en Monterrei (Ourense)
Ante la situación actual de emergencia de la provincia de Ourense por la oleada de incendios y por precaución y seguridad, la organización de la Xuntanza Internacional de Gaiteiros decidió aplazar el evento.
El evento estaba previsto en Monterrei (Ourense) para los días 29 y 30 de agosto y se trata de una de las citas culturales más importantes de la provincia que este año cumpliría 40 ediciones y declarada de interés turístico y cultural de Galicia.
El director de la Escola Provincial de Gaitas de la Diputación, Xosé Lois Foxo, que organiza el evento, busca nuevas fechas para celebrar el evento con las mayores garantías de seguridad.
De esta forma, explicó que cuando queden definidos los detalles de la nueva fecha, serán comunicados.
Rueda garantiza "celeridad" en la aplicación de las ayudas para paliar los daños provocados por los incendios
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha garantizado "celeridad" en la aplicación de las ayudas para paliar los daños provocados por los incendios que se aprobarán en el Consello de la semana que viene.
Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, durante su visita a la aldea de A Caridade, en el ayuntamiento de Monterrei, Rueda ha señalado que "hay que intentar que las cosas vuelvan a como estaban antes del incendio" y que así sea "cuanto antes".
En este sentido, el mandatario autonómico ha destacado que a la vez que se trabaja para apagar el fuego que afecta especialmente a la provincia de Ourense, "ya hay gente trabajando para empezar a evaluar los daños".
Asimismo, la próxima semana el Gobierno gallego convocará un Consello extraordinario en Ourense para aprobar la configuración del paquete de ayudas dirigidos a los afectados con el fin de paliar los daños sufridos.
Según ha señalado, su aplicación será con la "mayor celeridad posible", en coordinación con los ayuntamientos y para la que se habilitará un teléfono de información para la ciudadanía.
Incendios en Galicia: Extinguido el incendio de Cervantes, en Lugo
El incendio registrado en el municipio lucense de Cervantes quedó extinguido este miércoles, tras afectar a unas 140 hectáreas en total.
De acuerdo con la información facilitada por la Consellería de Medio Rural, 98 de esas hectáreas corresponden a superficie arbolada y las 42 restantes a terreno raso.
El fuego se originó el sábado 16 en la parroquia de Vilarello, en Cervantes. Para sofocarlo fue necesaria la intervención de 12 agentes, 26 brigadas, 24 motobombas, una pala y un helicóptero.
Los brigadistas y el bombero heridos en los incendios siguen ingresados en el CHUAC , sin cambios en su evolución
Los tres brigadistas y el bombero heridos durante las tareas de extinción de los incendios en Galicia siguen ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) sin cambios. El joven de 18 años con quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo está estable con "pronóstico muy grave".
Los otros dos brigadistas, uno de 25 años y otro de 23, están "graves" y el más joven de ellos evoluciona favorablemente. Ambos sufrieron quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo. El cuarto herido es un bombero de 46 años que sigue ingresado con "pronóstico" grave con quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo.
ÚLTIMA HORA: Confirmado: los trenes entre Galicia y Madrird volverá a circular a las 17:00 horas con plazas adicionales
La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, cortada desde hace siete días, volverá a estar operativa a las 17.00 horas de este miércoles, tras la mejora de la evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León.
Así lo ha confirmado en 'X' el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que ha anunciado que la compañía dispondrá, además, de trenes especiales adicionales para prestar servicio a todos los que se hayan visto afectados por los cortes de los últimos días.
Optimismo en los servicios de extinción de Ourense: "la situación está mucho más calmada, avanzamos"
La jefa de servicio de prevención de incendios forestales en Ourense, Sandra Martínez, ha celebrado que la situación ahora mismo está "mucho más calmada" y "por fin" están avanzando en lo que son las tareas propias de extinción.
"Llevábamos varios días en los que las labores de extinción habían pasado a un plano, digamos que, más secundario, porque había que preocuparse de otras necesidades que eran ya de protección de poblaciones", ha explicado Martínez a Europa Press en la CECOP de Ourense.
Y es que la provincia de Ourense lleva desde el pasado martes 12 de agosto en el nivel 2 de emergencia, decretado por la Xunta, debido a la ola de incendios. Este miércoles es el segundo día que las previsiones "mejoran" y el personal se puede centrar más en las tareas de extinción.
En este sentido, Martínez ha apuntado que las actuaciones han sido "muy positivas" durante la noche y que esperan que "continúen así a lo largo del día".
El "buen estado" de la vía en Ourense permite restablecer el tráfico ferroviario con Madrid
Afid ha informado de que la evolución "positiva" de los incendios en Ourense permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Galicia y Madrid. La entidad pública ha comprobado "el buen estado de la infraestructura" y certifica que la vía permite desde este momento la circulación de trenes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, había indicado esta misma mañana que los trenes podrían volver a circular desde las 17:00 horas.
Casi 155.000 hectáreas quemadas en Galicia en agosto, según el sistema europeo Copernicus
El área afectada en la provincia de Ourense suma ya 151.419 hectáreas, frente a las 122.754 hectáreas contabilizadas hasta la tarde del pasado lunes
Incendios en Galicia: 11 personas detenidas y 22 investigadas desde julio por provocar fuegos
La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan el origen de los incendios forestales: provocar uno puede conllevar penas de prisión de 20 años según su peligrosidad y los daños ocasionados