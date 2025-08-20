Incendios en Galicia, hoy en directo: Galicia recupera su conexión por tren con Madrid después de una semana

Galicia afronta una nueva jornada marcada por la ola de incendios que azota desde hace casi dos semanas. Sin embargo, los últimos datos parecen dar un leve respiro, sobre todo en la provincia de Ourense -la más afectada-. Allí, se ha conseguido extinguir un foco mientras que otros siete permanecen activos.

En total, en la provincia ourensana son casi 68.000 las hectáreas afectadas según el último parte facilitado por la Consellería de Medio Rural, cifra que no aumenta por primera vez desde el inicio de la crisis.

Las hectáreas aumentan hasta las 73.000 si a estos fuegos de Ourense que permanecen activos se suman los controlados y estabilizados en toda la comunidad. Estas cifras confirman que Galicia atraviesa la segunda ola incendiaria más grave de su historia, solo por detrás de la de 2006.

Los incendios están ocasionando diversas incidencias, entre ellas el corte de la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, que suma una jornada más de suspensión.

En las últimas horas, además, se ha detenido al presunto autor del incendio de Vilardevós, que arrasó cerca de 600 hectáreas. Se trata de un vecino del municipio de 47 años.