Casi 155.000 hectáreas quemadas en Galicia en agosto, según el sistema europeo Copernicus

Mapa de superficie quemada por incendios forestales en Galicia, según el sistema de información EFFIS de la UE (programa Copernicus) este miércoles. EFFIS-COPERNICUS UE

El Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus refleja que han ardido en Galicia 154.888 hectáreas en todo el mes de agosto. La superficie afectada durante los últimos días es de casi 30.000 hectáreas, según los datos actualizados por Copernicus recogidos por Europa Press.

El área afectada en la provincia de Ourense suma ya 151.419 hectáreas, frente a las 122.754 hectáreas contabilizadas hasta la tarde del pasado lunes. En la provincia de A Coruña el área quemada asciende a 1.533 hectáreas (1.163 en la tarde del lunes), en Pontevedra a 1.326 hectáreas (1.324 hectáreas el lunes) y en Lugo son 610 hectáreas (604 en la tarde del lunes).

La superficie arrasada por las llamas en toda España es de 391.581 hectáreas desde enero, la mayor parte de ellas en agosto: la cifra de hectáreas quemadas era de 41.903 a 29 de julio, mientras que el 7 de agosto ya habían alcanzado las 47.302. La superficie quemada empezó a dispararse entonces hasta las 391.581, por lo que en los últimos 15 días han ardido unas 350.000 hectáreas.

Si se confirman estas estimaciones, el año 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI, según ha señalado en declaraciones a Europa Press WWF a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas.

Galicia registra su segunda peor ola incendiaria de la historia tras la de 2006, cuando ardieron unas 95.000 hectáreas. La superficie quemada actual, según la Xunta, es de unas 70.000 hectáreas. Siguen activos los tres peores incendios de la historia de Galicia: Larouco (más de 20.000 hectáreas), Chandrexa de Queixa (18.000 hectáreas) y Oímbra-Xinzo (15.000 hectáreas).