Galicia cerró el primer semestre de 2025 con casi 6.600 nacimientos: 1.167 fueron en junio

Galicia cerró el primer semestre de 2025 con 6.597 nacimientos, un 0,12 % más que en el mismo período de 2024. Un total de estos 1.167 nacimientos se produjeron en el mes de junio, según los datos de estimación mensual de nacimientos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

El pasado mes de junio nacieron en la comunidad gallega 575 niñas y 592 niños. A Coruña es la provincia que más nacimientos registró, con 508; seguida por Pontevedra con 411; Lugo con 130; y Ourense con 118. Los datos del INE señalan que hubo 1.167 nacimientos, frente a los 1.187 de junio de 2024.

Respecto a los datos acumulados, los 6.597 nacimientos registrados en lo que va de año (frente a los 6.589 del año pasado) se distribuyen de la siguiente manera: 2.917 en A Coruña, 789 en la provincia de Lugo, 643 en Ourense, y 2.247 en Pontevedra. Solo Pontevedra ha registrado datos negativos en la comparativa de nacimientos acumulados (102 menos).

España registró en el primer semestre un total de 155.635 nacimientos, casi mil más que en los primeros seis meses del año pasado. En junio, hubo 26.066 nacimientos.

Menos defunciones en lo que va de año

El Instituto Nacional de Estadística también hace públicos este miércoles los datos de estimación de defunciones: hubo 596 óbitos en Galicia durante la semana del 28 de julio al 3 de agosto, la última contabilizada, de los que 315 fueron hombres y 281 mujeres.

El número acumulado de defunciones en la comunidad gallega en lo que va de año asciende a 20.335 hasta la semana 31, lo que implica un 0,5 % menos que en el mismo período del año 2024. En España, el INE reseña 271.554 defunciones hasta la semana 31 del año.