Leve respiro en Galicia: continúan activos los grandes incendios sin avanzar en hectáreas

Efectivos de la Xunta con base en Becerreá trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal, a 29 de marzo de 2023, en Baleira, Lugo Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Galicia continúa en llamas con siete incendios activos en la provincia de Ourense, donde ha arrasado más de 70.000 hectáreas y que también está afectando a otras provincias como Lugo. Esta noche, se ha dado por extinguido el incendio declarado en el concello de San Cibrao das Viñas, y se ha estabilizado el de la localidad de Vilardevós, en la parroquia de Vilar de Cervos.

Según ha informado la Consellería de Medio Rural de la Xunta en el boletín de incendios de esta mañana, la provincia de Ourense permanece en el nivel 2 de alerta con varios focos activos que continúan avanzando y calcinando superficie forestal.

Ourense, el epicentro de la catástrofe

El incendio que más preocupa es el que se inició el pasado miércoles en Larouco, en la parroquia de Seadur, y que según las últimas estimaciones ya afecta a unas 20.000 hectáreas, convirtiéndose en el más grande de la historia de Galicia.

Las llamas afectan, además de al municipio de Larouco, a otros nueve ayuntamientos de la zona: Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Medio Rural ha informado de que, para su extinción, se han movilizado por el momento (medios acumulados) 39 técnicos, 147 agentes, 190 brigadas, 149 motobombas, 11 palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 15 aviones. Además, participan miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por otra parte, también sigue activo el incendio de Chandrexa de Queixa iniciado en la parroquia de Requeixo el día 8 de agosto, y que acabó uniéndose con otros dos incendios registrados en la parroquia de Parafita y en el municipio de Vilariño de Conso. En total, han estado trabajando para extinguir las llamas, que afectan a unas 18.000 hectáreas, 23 técnicos, 141 agentes, 171 brigadas, 106 motobombas, 19 palas, 16 unidades técnicas de apoyo, 25 helicópteros y 26 aviones, además de efectivos de la UME.

Este incendio está afectando también a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

Asimismo, siguen activos en la provincia de Ourense el incendio de Oímbra (que se inició el 12 de agosto y días después se unió con un fuego declarado en Xinzo da Limia y se extendió a otros municipios), con 15.000 hectáreas arrasadas, también en el 'top' de los más grandes grandes de Galicia; y el de A Mezquita (que afecta también al municipio de A Gudiña y al de Viana do Bolo, así como a parte de la provincia de Zamora), con 10.000 hectáreas afectadas.

Los medios de extinción trabajan también en incendios activos en Vilardevós, 500 hectáreas en la parroquia de Moailda; y en Carballeda de Avia (que se unió con un fuego declarado en Beade) y que afecta ya a 4.000 hectáreas.

Incendio extinguido en San Cibrao

Además, desde este martes por la tarde, se trabaja también en extinguir un foco en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que según las últimas estimaciones quema 20 hectáreas y que entró en Galicia desde Castilla y León.

Medio Rural da por estabilizados los incendios de Montederramo (parroquia de Paredes), con 120 hectáreas; el de Maceda (parroquia de Santiso y Castro de Escuadro), con 3.500 hectáreas; el de Riós (parroquia de Trasestrada), con 20 hectáreas; y los focos de Vilardevós y A Trepa, con 100 hectáreas; y Vilar de Cervos, con 900 hectáreas.

La parte más positiva es la extinción del foco de San Cibrao das Viñas, en la parroquia de Rante, que finalmente afectó a una superficie de 40 hectáreas.

Si bien permanece activa la situación 2 a nivel provincial en Ourense y continúa la vigilancia en los núcleos próximos a los incendios forestales, tal y como indica el 112, no se han registrado nuevas evacuaciones durante la noche. Además, todas las carreteras principales permanecen abiertas a la circulación.

A Coruña, Lugo y Pontevedra: fuegos controlados

En la provincia de A Coruña permanece controlado desde ayer el incendio de Muxía, en la parroquia de Nosa Señora da O, con 23 hectáreas calcinadas.

En Lugo, la situación también mejora con varios fuegos controlados como son el de Cervantes (150 hectáreas), O Saviñao (60 hectáreas), y A Fonsagrada (150 hectáreas). En todos ellos se desplegaron decenas de brigadas, motobombas y apoyo aéreo.