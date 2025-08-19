Incendios en Galicia: El Gobierno declarará zona de emergencias las áreas afectadas por los fuegos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que el próximo 26 de agosto el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil en los territorios que están sufriendo incendios forestales, y se comprometió a que el Ejecutivo colaborará en su reconstrucción.

Así lo expresó en declaraciones a los medios en La Granja (Cáceres), según recoge Europa Press, tras visitar el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, acompañado por la presidenta de Extremadura, la ‘popular’ María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana.

Según explicó Sánchez, la declaración oficial de "zonas afectadas por una emergencia de protección civil" supone el “compromiso” del Gobierno de abordar también la tarea de reconstrucción, una vez que los incendios estén extinguidos y se evalúe el impacto económico en los vecinos y vecinas de los municipios afectados.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo subrayó que esa labor de reconstrucción requerirá, “lógicamente”, recursos de la Administración General del Estado.

Ayudas de la Xunta

Por su parte, desde la Xunta de Galicia, se activarán ayudas la próxima semana, tal y como avanzó ayer el presidente gallego Alfonso Rueda.

La Xunta convocará la próxima semana un congreso extraordinario para poder lanzar las ayudas cuanto antes, de manera que los afectados puedan acceder a ellas sin demora. Esta medida afectará especialmente Ourense, donde se celebrará la sesión del Consello, en la que se prevé aprobar las ayudas.

La Xunta procederá a valorar los daños a medida que se extingan los incendios para poder determinar la cuantía de las ayudas.