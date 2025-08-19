Incendios en Galicia: el bombero ingresado ayer en el CHUAC con quemaduras está grave

Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal. Brais Lorenzo / Efe.

El bombero de 46 años que resultó herido ayer mientras colaboraba en las labores de extinción de los incendios en Ourense está grave. El varón fue ingresado ayer lunes en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para ser tratado de las quemaduras que sufrió.

El parte emitido esta misma mañana por el centro hospitalario recoge que el hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo. Su pronóstico es grave y permanece estable. El bombero, además, resultó intoxicado por inhalación de humo.

El brigadista de 18 años herido en el incendio de Oímbra la semana pasada está estable, pero su pronóstico es "muy grave". El joven sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo, así como intoxicación por inhalación de humo.

Los otros dos brigadistas evacuados al CHUAC por las heridas sufridas en Oímbra sufrieron quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. El joven de 25 años está estable con pronóstico grave, mientras que el de 23 evoluciona favorablemente y su pronóstico es grave.

Los cuatro permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del CHUAC. Otros tres miembros de los equipos de extinción de incendios resultaron heridos ayer y fueron atendidos en el Hospital de Verín, aunque en su caso con lesiones de carácter leve, según el 112 Galicia.

Un detenido por el incendio de Oímbra

Mientras, la jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por imprudencia grave que causó el incendio forestal de Oímbra, que ya ha calcinado unas 15.000 hectáreas.

El acusado, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio y está siendo investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La jueza considera que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva. La instrucción continúa abierta para determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos.