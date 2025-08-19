Galicia necesita alimentos para animales afectados por los incendios: "Los inviernos son largos y fríos"

Ourense se ha teñido de negro. La provincia es la más afectada por la ola de incendios que arrasa Galicia este mes de agosto, la segunda peor desde la del 2006: la Consellería de Medio Rural cifra en 72.000 las hectáreas calcinadas hasta ahora, frente a las 95.000 registradas hace 19 años.

El incendio de Larouco es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros, con al menos 20.000 hectáreas arrasadas, seguido por el de Chandrexa de Queixa, que calcinó 17.500. Este último fuego afecta además a los municipios de Vilariño de Conso. Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

Todos ellos concellos en los que la agricultura, la viticultura y la ganadería son fundamentales. Tres modos de vida que pasan un momento crítico debido a que las llamas no solo han arrasado infraestructuras y viviendas, sino que han matado a miles y miles de animales y calcinado un espacio natural de valor incalculable.

Ante esta situación, los vecinos de zonas como Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives y Montederramo se han unido para intentar ayudar a los ganaderos que se han quedado sin alimento para sus animales. Vacas, ovejas y cabras que han sobrevivido al paso de las llamas y que ahora necesitan comida y agua.

"Non teñen case nada"

"A moitos gandeiros ardéronlles tanto os pastos como o forraxe que tiñan almacenado para o inverno. Non teñen case nada para darlles aos seus animais, e aquí os invernos son largos e fríos", explica Lucía Martínez, ganadera de Chandrexa de Queixa que colabora en la recogida y distribución de alimentos en la zona.

Precisamente, Martínez ha cedido una finca a la que llegan principalmente los rulos de silo que son repartidos con rapidez entre las granjas del municipio. Así, se distribuye el alimento de forma equitativa según lo afectados que estén los ganaderos, a los que avisan desde la organización de la recogida para que vayan a por la comida para sus animales.

Son muchas las personas que están llamando para ofrecer pienso o hierba, aunque lo que más necesitan ahora mismo en la zona son rulos de silo. "Na miña zona non arderon infraestruturas, pero sí os bolos de silo porque están plastificados e almacenados nas fincas", explica Martínez, que tiene 50 vacas de carne que ha logrado salvar con la ayuda de sus vecinos y amigos.

Cartel y contactos para enviar ayuda a los animales de Ourense. Cedida

Las pérdidas de los ganaderos tras la ola de incendios son incalculables. Uno de los vecinos más afectados es un hombre que perdió 180 ovejas y cabras que estaban en la sierra y que necesita pienso y leche en polvo para los cabritos que estaban en las naves y que han sobrevivido.

Una situación dramática a la que los ganaderos intentan hacer frente a través de la solidaridad. La Asociación do Sector Primario de Galicia se ha volcado con los afectados y particulares de toda la comunidad gallega han hecho llegar alimento para hacer frente a los primeros días tras el desastre, apoyados por el transporte que financia la Xunta.

La ayuda es muy necesaria. Lucía Martínez gestiona la destinada a Chandrexa de Queixa, pero también se está recogiendo alimento para los animales en otros municipios como A Pobra de Trives o Montederramo. "Hai moita aldeas ardendo. En Vilariño do Conso e en Viana do Bolo están os incendios, e tamén van necesitar axuda", añade la ganadera.

"O día que chova as augas van quedar todas contaminadas, cheas de cinza, porque vai haber moito arrastre, moita erosión. Vai levar todo para ríos e embalses" Lucía Martínez, ganadera de Chandrexa de Queixa

Los ganaderos de Ourense agradecen la ayuda de los ciudadanos que les están haciendo llegar el alumento. Todavía no han tenido tiempo a hacer balance de lo recibido porque se apresuran a repartirlo para que vacas, ovejas y cabras puedan comer mientras miran al cielo: las lluvias ayudarán a apagar los fuegos, pero generarán otro problema.

"O día que chova as augas van quedar todas contaminadas, cheas de cinza, porque vai haber moito arrastre, moita erosión. Vai levar todo para ríos e embalses", explica Martínez, que señala que las personas que quieran tener más información sobre cómo colaborar pueden ponerse en contacto con ella a través de su perfil de Instagram.

Recogida de material

La ayuda a los afectados por los incendios se extiende a aquellos que siguen luchando contra las llamas. Varias ciudades gallegas cuentan con puntos de recogida de material para enviar a las zonas más afectadas de Ourense.

Agua embotellada, mascarillas FFP2 y FFP3, gafas de protección y guantes, suero fisiológico y gasas desinfectantes, cubos, rastrillos, palas, comida como fruta, leche, o comida precocinada, bebida y comida energética para brigadistas y voluntarios, ropa y botas ignífugas, baterías portátiles, linternas y ropa en general son los artículos que más falta hacen.