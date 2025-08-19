Abanca dona un millón de euros para ayudar a los afectados por los incendios forestales

Rótulo de Abanca en una oficina bancaria de A Coruña. Abanca

La entidad bancaria Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para las zonas afectadas por los recientes incendios forestales.

La empresa gallega muestra con esta decisión "su firme apoyo a las personas y a los sectores damnificados por el fuego", según explica en un comunicado.

La canalización de los fondos, tanto los ya aportados como las futuras contribuciones, se realizará con agilidad y flexibilidad, priorizando la resolución de las necesidades más urgentes.

Abanca ha habilitado su cuenta solidaria ES80 2080 7208 3385 3000 7122 para todas aquellas personas o entidades que deseen hacer donativos.

Estos recursos serán gestionados con el máximo rigor, contando con el asesoramiento de expertos en situaciones similares, y siguiendo el modelo de otras acciones solidarias emprendidas por la entidad, como son las de Nepal (2015), Ecuador (2016), México (2017), COVID (2020), COVAX (2021), Ucrania (2022), el terremoto en Siria y Turquía (2023) o Valencia (Dana 2024).

Como complemento a estas iniciativas, el banco gallego ha puesto a disposición de los damnificados, desde el inicio de los siniestros planes de apoyo de Abanca Agro, así como el equipo de Abanca Seguros, con la colaboración activa de Afundación.