El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará suspendido durante la primera hora de este lunes

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este lunes, 18 de agosto, a primera hora de la mañana, acumulando así hasta el momento cinco días consecutivos sin servicio.

"La línea de alta velocidad seguirá cortada a primera hora entre Sanabria y Ourense. Quedan cancelados, por tanto, todos los trenes entre Galicia y Madrid hasta las 9:30 horas", ha informado Renfe a través de un mensaje en la red social 'X'.

En este sentido, la empresa pública ha remarcado que a dicha hora "se volverá a examinar la situación" y actualizará la información. Durante el día de ayer, la circulación quedó suspendida "definitivamente" por "la mala evolución" de los incendios.

Asimismo, Renfe ha vuelto a recordar a los pasajeros que si su tren se encuentra suprimido pueden cambiar o anular su billete sin gastos.

Debido a la evolución de los incendios, la compañía también ha anunciado varios trenes especiales para hoy entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7:14 horas, a las 13:20 horas y a las 20:23 horas; y desde Zamora a las 8:40 horas, a las 14:36 horas y a las 22:00 horas.