Rueda anuncia ayudas para paliar los daños a los afectados por los incendios que asolan Galicia Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes por la mañana para informar sobre una partida de ayudas para los afectados por los incendios en Galicia, que afectan especialmente a la provincia de Ourense.

Rueda ha anunciado que, tras la reunión del Gobierno gallego, la Xunta convocará la próxima semana un congreso extraordinario para poder lanzar las ayudas cuanto antes, de manera que los afectados puedan acceder a ellas sin demora. Esta medida afectará especialmente al Concello de Ourense, donde se celebrará la sesión del Consello.

De esta manera, en los próximos días la Xunta procederá a valorar los daños a medida que se extingan los incendios para poder determinar la cuantía de las ayudas.

En paralelo, continúan las labores de extinción: actualmente hay 9 incendios activos en Ourense. Se ha estabilizado la situación en San Cibrao das Viñas y se da por extinguido el incendio en Toques, en A Coruña. En Larouco y Carballeda de Avia la evolución sigue siendo complicada, y los servicios de extinción están concentrando sus esfuerzos en estas zonas.

Según ha informado Rueda, no hay personas evacuadas en estos momentos, aunque sí se han registrado confinamientos puntuales, y no se descartan evacuaciones a lo largo del día si fuera necesario. Tampoco hay ninguna carretera de alta capacidad cortada al tráfico.

Asimismo, el presidente ha confirmado que en las próximas horas, está prevista una reunión para tratar el establecimiento de la conexión ferroviaria entre Galicia y la meseta.

También, Rueda ha pedido más ayudas al Gobierno central para combatir el fuego. "Los necesitamos para ayer", señaló, junto a que se va a intentar aprovechar al máximo el alivio térmico y la bajada de temperaturas.

En este sentido, el presidente autonómico ha señalado que lo importante es "extinguir el fuego y arreglar los daños" dejando de lado el ruido político.

Galicia en lucha contra el fuego

La comunidad lleva una semana luchando contra una ola de incendios cuya destrucción no cesa. El fuego sigue imparable avanzando y dejando imágenes desoladoras del monte gallego, donde ya han ardido casi 63.000 hectáreas.

Solo en Ourense, la provincia más castigada, que está en situación 2 de emergencia, los fuegos de Chandrexa de Queixa, Larouco y Oímbra son los más grandes desde que hay registros en la comunidad autónoma, y junto al de A Mezquita, superan las 54.000 hectáreas calcinadas.

Por ahora, la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid permanece un día más suspendida. Renfe seguirá informando de cualquier cambio que haya en el servicio.

De momento, por estos incendios que asolan Galicia ya han sido detenidas tres personas a lo largo de estos días. El primero de ellos, acusado de provocar el incendio forestal de Oimbra, en Ourense, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como decretó el juzgado de Verín.

Además, la Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre acusados de ser autores de dos incendios. Se trata de una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Y el otro es un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado.