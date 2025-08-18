Renfe cifra en 33.000 los usuarios afectados en los cinco primeros días sin circulación Galicia-Madrid

Un total de 33.000 pasajeros no han podido completar su viaje entre Galicia y Madrid en los trenes de Renfe de alta velocidad desde que el pasado miércoles 13 de agosto se suspendiera, por primera vez, la circulación debido a la afección de los incendios forestales, según ha confirmado la operadora a Quincemil.

Todos los afectados tienen la posibilidad de tramitar un cambio en la fecha de su billete, como también de solicitar la devolución del importe del mismo, de forma gratuita.

Renfe mantiene sin servicio por sexto día la línea de alta velocidad Galicia-Madrid para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como de los trabajadores debido a la cercanía del fuego.