Llega a Galicia un brusco cambio de tiempo: ¿Cuándo regresarán las lluvias?

Galicia dice adiós a la ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que este lunes 18 de agosto finaliza el episodio de altas temperaturas que se ha prolongado durante 15 días.

Tras dos semanas consecutivas de calor intenso, el tiempo experimentará un giro de 180 grados con la llegada de lluvias y un notable descenso de las temperaturas, dando paso a un ambiente más fresco.

Adiós a la ola de calor

Muchas personas se preguntaban cuándo volverían las lluvias; la respuesta es que comenzarán a partir de mañana.

La llegada de una masa de aire más fresca y húmeda por la vertiente atlántica provocará a partir de mañana, martes 19, un descenso de las temperaturas y las primeras lluvias al norte.

La penúltima semana de agosto arranca en Galicia con un importante cambio de tiempo. La configuración entre altas y bajas presiones con circulación del noroeste acercará una masa de aire más fría y húmeda. Por eso, a partir de esta noche aumenta la probabilidad de lluvias débiles.

Se esperan lluvias en gran parte de Galicia, aunque serán más probables en el norte. En general, serán días de inestabilidad con cielos nubosos, aunque las precipitaciones no serán muy intensas.

Miércoles y jueves: lluvia persistente en el extremo norte peninsular.



Resto de semana: predominio de sol sin lluvias significativas, salvo el domingo por la tarde por probables chubascos con tormenta en el interior-norte peninsular. pic.twitter.com/GS0yg6FQL5 — AEMET (@AEMET_Esp) August 18, 2025

Por otro lado, "este aire, asociado a un cambio en la configuración atmosférica y a un debilitamiento de la dorsal anticiclónica que ha dominado en altura, favorecerá un descenso de las temperaturas máximas y mínimas", informa Eltiempo.es.

El portal meteorológico agrega que, precisamente, este descenso térmico comenzará en Galicia y se irá extendiendo hacia el centro y el este de España a lo largo de la semana. "Este proceso permitirá que las temperaturas se aproximen a los valores normales".

Las temperaturas registrarán un descenso general en Galicia, aunque será más pronunciado en Ourense, donde bajarán de los 30 grados. En A Coruña, se prevé un descenso poco significativo de 23 a 21 grados, mientras que en Vigo y Pontevedra también se mantendrán relativamente estables.

Incendios en Galicia

Galicia lleva una semana luchando contra una ola de incendios. El fuego sigue avanzando y dejando imágenes desoladoras del monte gallego, donde ya han ardido casi unas 63.000 hectáreas.

Ourense es la provincia más castigada y permanece en situación 2 de alerta. Los fuegos de Chandrexa de Queixa, Larouco y Oímbra son los más grandes desde que hay registros en la Comunidad, y junto al de A Mezquita, superan las 54.000 hectáreas calcinadas.

Además, la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid permanece un día más suspendida. En un comunicado, Renfe explica que la circulación no se restablecerá hasta que las autoridades competentes permitan hacerlo.

No obstante, la entidad ha programado una serie de circulaciones especiales para dar salida a los viajeros con origen o destino en Madrid y Zamora.