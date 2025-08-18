Incendios en Galicia, hoy en directo: Las llamas devoran Galicia, con más de 62.000 hectáreas arrasadas
La Comunidad lleva una semana luchando contra las llamas.Ourense, la provincia más afectada, permanece en situación 2 de alerta. La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid sigue suspendida
Galicia lleva una semana luchando contra una ola de incendios cuya destrucción no cesa. El fuego sigue imparable avanzando y dejando imágenes desoladoras del monte gallego, donde ya han ardido casi unas 63.000 hectáreas.
Ourense, la provincia más castigada, permanece en situación 2 de emergencia: los fuegos de Chandrexa de Queixa, Larouco y Oímbra son los más grandes desde que hay registros en la comunidad autónoma, y junto al de A Mezquita, superan las 54.000 hectáreas calcinadas.
La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid permanece un día más suspendida. Renfe informará, como hasta ahora, de cualquier cambio que haya en el servicio.
Por estos incendios que asolan Galicia ya han sido detenidas tres personas a lo largo de estos días. El primero de ellos, acusado de provocar el incendio forestal de Oimbra, en Ourense, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como decretó este el juzgado de Verín.
Además, la Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre acusados de ser autores de dos incendios. Se trata de una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Y el otro es un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado.
-
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, al menos hasta el mediodía
Se acerca a la semana sin actividad como consecuencia de los incendios forestales que queman el monte gallego
-
Galicia registró en lo que va de agosto 492 incendios, según la conselleira do Medio Rural
Son 370 incendios más que en el mismo período del año 2023, un incremento muy elevado
-
Bomberos de Francia y Finlandia reforzarán la labor de los equipos de extinción en los incendios de Galicia
El delegado del Gobierno afirma que "continuará desplegando todos los recursos necesarios hasta controlar los incendios y apoyar la posterior reconstrucción de las zonas afectadas"
-
El fuego vuelve a golpear a Ourense: el incendio iniciado en Zamora traspasa la frontera
Las llamas que se iniciaron en Porto de Sanabria ya afectan a Pena Trevinca, que ocupa territorio de ambas provincias
-
Fiscalía pidió para el detenido de Petín (Ourense) prisión provisional bajo fianza de 2.000 euros
Fiscalía ha solicitado para el detenido por incendio forestal en Petín (Ourense) la medida de prisión provisional eludible bajo depósito de fianza de 2.000 euros en base a los indicios incriminatorios como elementos de cargo contra el detenido, según han informado fuentes de la fiscalía.
Según el Ministerio Fiscal, ha prendido fuego como acto que va contra el raciocinio de la persona que lo lleva a cabo y en contra del dolo eventual que existe, como hecho de prender fuego que pudo provocar consecuencias indeseables.
"Sin perjuicio según el Ministerio Fiscal de ulteriores declaraciones se considera que la existencia del dolo eventual, sería suficiente para la adopción de la Media de prisión que solicita, que puede ser eludible bajo la consideración del depósito de 2.000 euros de fianza", insisten.
-
En libertad el vecino de Petín (Ourense) detenido este domingo como presunto autor de un incendio
-
Habilitados en A Coruña tres puntos para recoger ayuda para los afectados por los incendios forestales
Están situados en la sede del partido político Podemos, en SPL de Psicología, y en el Crossfit DKR
-
Lucha contra el fuego en Ourense: "Vamos a pelearlo todo lo que podamos"
Brigadistas y bomberos continúan haciendo frente a las llamas en una provincia que cuenta ya con más de 60.000 hectáreas calcinadas en la segunda semana de incendios con numerosos focos activos y medios insuficientes
-
Incendios en Galicia: Cortada al tráfico la N-525 a su paso por Cualedro (Ourense)
Según ha informado el 112, el tráfico permanece cortado entre los puntos kilométricos 177 y 180
-
La Diputación de Ourense reclama al Gobierno que "se deje de excusas" y "aporte los medios necesarios"
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha reclamado al Gobierno que "se deje de excusas" y "aporte todos los medios necesarios" que les han solicitado por escrito, como se le transmitió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este pasado domingo tras su visita a Ourense.
Además, Menor ha afirmado que declarar el nivel 3 de incendios en la provincia "no es la solución" y ha recordado que se trata de una responsabilidad del Gobierno central, que debe hacerlo "en caso de que haya más de una comunidad autónoma afectada", y en este caso "hay siete".
-
Incendios en Galicia | La circulación de trenes entre Galicia y Madrid queda suspendida durante todo el día
La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid quedará suspendidda duranto todo este lunes, tal y como ha informado Renfe.
🔴 ACTUALIZACIÓN GALICIA 14:50— InfoRenfe (@Inforenfe) August 18, 2025
Debido a la mala evolución de los incendios queda interrumpida definitivamente la circulación ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia para la jornada de hoy lunes 18.
Renfe mantiene los cambios y anulaciones sin coste para todos…
-
Incendios en Galicia | Más de un centenar de personas siguen confinadas en residencias en Rubiá y Carballeda de Avia
Más de 120 personas permanecen confinadas preventivamente en residencias de Rubiá y Carballeda de Avia, en Ourense, debido a los incendios forestales que sufren las comarcas de Valdeorras y Ribeiro.
Esta es una de las medidas de protección a la ciudadanía que continúan vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia, donde permanece activada la situación 2 de alerta.
-
Incendios en Galicia | Alivio térmico en Ourense, pero pocas expectativas de lluvias que faciliten la extinción de incendios
Ourense experimentará, previsiblemente, un alivio térmico a partir de este martes 18, tras un mes de intenso calor y ausencia de lluvias generalizadas en Galicia. Las temperaturas máximas en la provincia gallega más afectada por los incendios descenderán hasta los 30 grados.
Y tras un mes sin un frente generalizado, el técnico de MeteoGalicia Carlos Otero ha trasladado que las predicciones apuntan a que se prevén chubascos en el norte de la comunidad, pero hay pocas expectativas de que las lluvias, que facilitarían la extinción de la ola de incendios que asola el territorio ourensano, alcancen la provincia.
-
Incendios en Galicia | Rueda afirma que pedir el nivel 3 de emergencia no supondría más medios para Galicia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que solicitar el nivel 3 de emergencia no supondría más medios para la extinción de los incendios que han calcinado ya más de 62.000 hectáreas en la provincia de Ourense y ha defendido la coordinación por profesionales desde Galicia, "que son los que mejor conocen el terreno y los fuegos" en la Comunidad.
-
Incendios en Galicia | De ropa ignífuga a mascarillas FFP3: Ourense se moviliza para llevar material a afectados por incendios
La ayuda voluntaria se ha empezado a organizar en Galicia para hacer llegar material a las zonas afectadas. Para ello, puntos en Ourense capital y otros municipios de la provincia ya funcionan como lugares de recogida.
-
Incendios en Galicia | Ecologistas alertan de que los incendios disparan la contaminación
Ecologistas en Acción ha alertado de que la ola de incendios que azota Galicia está "disparando" la contaminación por partículas y ozono en la comunidad.
-
Incendios en Galicia | El bombero forestal que murió en León era de Ourense: "Era un tío con experiencia y sabía lo que hacía"
El bombero forestal fallecido anoche en Espinoso de Compludo (León) es un varón de 57 años, natural de Ourense y residente en Soria desde hace más de 30 años.
Más conocido como Nacho, Ignacio, de 57 años, era un integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.
-
Incendios en Galicia | La Diputación de Ourense destina 1,2 millones a cooperar en la prevención de incendios
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor", ha informado que su junta de gobierno ha aprobado 52 asuntos que movilizan cerca de 2,8 millones de euros para la prevención de incendios.
En concreto, invertirán en adquisición de maquinaria de prevención contra los incendios (1,2 millones de euros), ayudas para los regante de A Limia (500.000 euros), en cooperación con los municipios (823.000 euros) y en diferentes entidades deportivas, empresariales y culturales (239.500 euros)
Además, el presidente provincial ha anunciado que tres operativos de Málaga llegarán a Ourense para cooperar en la extinción de los incendios. Una ayuda que se ha dado gracias a las gestiones de la Diputación en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
-
Incendios en Galicia | Corte temporal de agua en Xinzo de Limia (Ourense)
El Ayuntamiento de Xinzo de Limia ha informado de un corte temporal de agua en varios lugares del municipio ourensano.
Según explican, se debe a una avería en la red general, por lo que se ha procedido al corte hasta su "completa reparación".
Las zonas afectadas son Damil, Parada de Ribeira, Rebordachá, Paredes, Moreiras, Faramontaos, San Pedro, Laroá, Avda. Portugal, Aqueirugás y Mosteiro de Novás.
El corte llega mientras el municipio se ve afectado por un incendio forestal desde el pasado viernes, originado en la localidad de Gudín y que se unió al iniciado el martes en Oímbra. Según las últimas estimaciones, el incendio afecta a una superficie estimada de 12.000 hectáreas.
Para su extinción se han movilizado 18 técnicos, 91 agentes, 127 brigadas, 82 motobombas, cuatro palas, cinco unidades técnicas de apoyo, 17 helicópteros y 29 aviones. Participan además efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
-
Incendios en Galicia | Vecinos de Petín (Ourense) apoyan a un detenido por los incendios: "Es un cabeza de turco"
Vecinos de Petín se han desplazado este lunes hasta los juzgados de Trives en apoyo a un hombre de 61 años que fue detenido ayer por los incendios de Ourense. Más de 150 personas participan en esta concentración con la que quieren denunciar que el varón "es un cabeza de turco".