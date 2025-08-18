Incendios en Galicia, hoy en directo: Las llamas devoran Galicia, con más de 62.000 hectáreas arrasadas

Galicia lleva una semana luchando contra una ola de incendios cuya destrucción no cesa. El fuego sigue imparable avanzando y dejando imágenes desoladoras del monte gallego, donde ya han ardido casi unas 63.000 hectáreas.

Ourense, la provincia más castigada, permanece en situación 2 de emergencia: los fuegos de Chandrexa de Queixa, Larouco y Oímbra son los más grandes desde que hay registros en la comunidad autónoma, y junto al de A Mezquita, superan las 54.000 hectáreas calcinadas.

La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid permanece un día más suspendida. Renfe informará, como hasta ahora, de cualquier cambio que haya en el servicio.

Por estos incendios que asolan Galicia ya han sido detenidas tres personas a lo largo de estos días. El primero de ellos, acusado de provocar el incendio forestal de Oimbra, en Ourense, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como decretó este el juzgado de Verín.

Además, la Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre acusados de ser autores de dos incendios. Se trata de una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Y el otro es un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado.