Mobify habilita, de forma excepcional, rutas entre Galicia y Madrid por el corte del tren

La empresa gallega Mobify, la alternativa a la movilidad sostenible, ha publicado en su perfil de Instagram que ha habilitado de forma excepcional viajes entre Galicia y Madrid para facilitar el desplazamiento de personas afectadas por los incendios de Galicia.

En concreto, este servicio busca facilitar esa movilidad de personas atrapadas por la falta de servicios de tren, de forma que puedan iniciar el viaje en Galicia y finalizarlo en Madrid, en una nueva zona Mobify en Chamartín, en la capital de España.

"Todos los usuarios que decidan desplazarse a cualquier punto habilitado de Galicia, pueden hacerlo con los coches disponibles en la zona Madrid Chamartín", dice el escrito.



"Esperamos así poder cubrir las necesidades de desplazamiento de todas las personas afectadas", insiste la empresa.