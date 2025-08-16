Una de las carreteras cortadas estos días en Ourense.

Una de las carreteras cortadas estos días en Ourense. Rosa Veiga - Europa Press.

Galicia

Galicia no tiene ninguna vía cortada por los incendios en la mañana de este sábado, según la DGT

El peligro para los usuarios y la necesidad de priorizar el acceso de los servicios de extinción motivan estas decisiones

Te puede interesar: La Xunta avisa de que los múltiples focos complican apagar: "Este no es un incendio más"

Publicada

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, sobre las 9:00 de este sábado 16 de agosto, están cortadas nueve carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura. En Galicia esta mañana no hay ninguna vía cortada por el fuego.

Un bombero trata de apagar un fuego.

En la pasada jornada, sí hubo varios cortes de tráfico en la comunidad, en la A-52, entre otras vías, al igual que en los últimos días desde que la ola de fuegos asedia Galicia.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres, la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte.

En Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín, en Salamanca, la DSA-370 en El Payo, en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila, la AV-500 Aldeavieja.