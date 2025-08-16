Galicia no tiene ninguna vía cortada por los incendios en la mañana de este sábado, según la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, sobre las 9:00 de este sábado 16 de agosto, están cortadas nueve carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura. En Galicia esta mañana no hay ninguna vía cortada por el fuego.

En la pasada jornada, sí hubo varios cortes de tráfico en la comunidad, en la A-52, entre otras vías, al igual que en los últimos días desde que la ola de fuegos asedia Galicia.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres, la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte.

En Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín, en Salamanca, la DSA-370 en El Payo, en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila, la AV-500 Aldeavieja.