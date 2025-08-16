Castilla La Mancha moviliza 7 medios aéreos y 27 efectivos para colaborar en los incendios

Efectivos del Plan Infocam de Castilla-La Mancha se encuentran desplazados este sábado para colaborar en la extinción de los incendios en las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y Castilla y León. Se trata de siete medios aéreos, dos terrestres y 27 efectivos.

En concreto, se ha trasladado un helicóptero de apoyo a coordinación aérea a Extremadura y otros dos helicópteros al incendio de Burguillos del Cerro, en esta misma Comunidad Autónoma, donde hay también un avión en el fuego de Jarilla.

Asimismo, un avión del Infocam está actuando en Galicia, donde hay también desplazados dos equipos de maquinaria pesada, mientras que un avión y un helicóptero están movilizados en el incendio de Herradón de Pinares, en Ávila.