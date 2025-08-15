La Xunta activa la situación 2 ante un incendio forestal en Toques (A Coruña)

La Xunta de Galicia ha confirmado un nuevo incendio forestal, el primero de las últimas jornadas en la provincia de A Coruña.

Se trata de un fuego declarado ayer a las 18:49 en la localidad de Toques, en concreto en la parroquia de San Martiño de Oleiros.

Este incendio, según las últimas estimaciones, alcanza a una superficie de 200 hectáreas.

Debido a su cercanía con el núcleo poblacional de Penagundín, en el ayuntamiento de Melide, fue necesario declarar la situación dos de alerta.

Para su extinción están trabajando un técnico, tres agentes, once brigadas, diez motobombas, un pa y un helicóptero.