Adif y Renfe confirman que hoy no circulará ningún tren entre Galicia y Madrid

Adif ha informado en una publicación en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que hoy viernes 15 de agosto no podrá restablecer la circulación entre Madrid y Galicia en tren debido a la incidencia de los incendios forestales de Zamora y Galicia.

Personal de Adif se encuentra integrado en los Cecopi, los centros de control de la emergencia, tanto en Galicia como en Castilla y León.

Renfe, mientras tanto, ha confirmado que están suspendidas todas las circulaciones ferroviarias para esta jornada. El ente garantiza que se podrá llevar a cabo tanto la anulación del billete como el cambio sin coste adicional para los usuarios que ya lo han comprado.