Renfe confirma la suspensión definitiva para hoy de la circulación de trenes entre Galicia y Madrid

Renfe ha informado hace escasos minutos que se suspenden finalmente todas las circulaciones entre Madrid, Zamora y Ourense en tren debido a la evolución de los incendios forestales que afectan a este trayecto y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los viajeros.

Del mismo modo, permitirá tanto la anulación como el cambio de billetes sin coste alguno para los usuarios.

Desde Renfe insisten en que "seguimos trabajando para garantizar la llegada a destino de los viajeros que se encuentren en tránsito".

Al mismo tiempo, agradecen "sinceramente su comprensión en esta situación tan excepcional que nos está afectando".

Sin previsión para mañana

Renfe no dispone, a esta hora, de previsión todavía para el día de mañana. El operador indica que si un tren se ve afectado, el pasajero recibe una notificación vía SMS o correo electrónico.