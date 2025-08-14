La ola de incendios avanza imparable en Galicia, con 22.000 hectáreas arrasadas

La ola de incendios de Galicia sigue calcinando miles de hectáreas. El viento y las altas temperaturas dificultan las labores de extinción de los fuegos que arrasan principalmente Ourense, pero también Lugo y Pontevedra. A Coruña sigue siendo la única provincia sin incendios activos, según el último parte de la Consellería de Medio Rural, que cifra en 22.000 las hectáreas quemadas.

A las 22.000 hectáreas de la ola de incendios actual hay que sumar las 3.000 calcinadas en el resto del verano en Galicia. Así, el total de hectáreas afectadas por los incendios en la comunidad autónoma se elevan hasta las 25.000 desde que comenzó la época de alto riesgo.

La superficie arrasada casi se duplica en las últimas horas respecto a la registrada el pasado miércoles, según los datos facilitados por Medio Rural, que recogen los incendios que afectan a más de 20 hectáreas. Ourense sigue siendo la provincia más afectada, con desalojos y varios heridos.

La provincia de Ourense, la más afectada con siete incendios activos

La Xunta informa de que permanece decretada la Situación 2 en toda la provincia, lo que "implica una mayor agilidad de medios y recursos de la comunidad autónoma y del resto de administraciones para atajar los incendios. El horario laboral del personal se ha ampliado, al mismo tiempo que se agilizan los trámites con las diferentes administraciones como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio forestal de Oímbra, en concreto el iniciado en A Granxa, afecta a unas 5.000 hectáreas tras comenzar el martes a las 14:39 horas. 13 técnicos, 31 agentes, 48 brigadas, 35 motobombas, 2 palas, 4 unidades técnica de apoyo, 7 helicópteros, 8 aviones y la UME trabajan para sofocar las llamas que causaron heridas a tres brigadistas que permanecen hospitalizados en el CHUAC.

Ourense cuenta con varios incendios activos en estos momentos. Es el caso del de la parroquia de Requeixo en Chandrexa de Queixa, iniciado el pasado 7 de agosto y que ya ha calcinado unas 4.500 hectáreas. 16 técnicos, 62 agentes, 98 brigadas, 53 motobombas, 9 palas, seis unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros,13 aviones y la UME participan en las labores de extinción.

También en Chandrexa de Queixa, pero en este caso en Parafita, avanza con rapidez un incendio que comenzó a las 17:45 horas del martes y que ya ha arrasado 5.000 hectáreas, parte en Manzaneda. Los medios desplazados hasta el lugar son cuatro técnicos, 28 agentes, 33 brigadas, 19 motobombas, cuatro palas, tres unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros, cuatro aviones y la UME.

El Concello de A Mezquita tiene un incendio activo en la parroquia de A Esculqueira que ha arrasado unas 4.000 hectáreas. Se han movilizado 2 técnicos, 18 agentes, 14 brigadas, 19 motobombas, 4 palas, 1 tractor, 2 unidades técnicas de apoyo, 5 helicópteros, 6 aviones la UME y medios terrestres portugueses.

El fuego de Santiso, en Maceda, afecta a una superficie de unas 1.700 hectáreas, parte en Montederramo. La Xunta señala que para su extinción se movilizaron cuatro técnicos, 32 agentes, 42 brigadas, 25 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros, ocho aviones y la UME.

El municipio de Vilardevós tiene un incendio en Vilar de Cervos que ha calcinado unas 200 hectáreas, mientras que el de la parroquia de Seadur, en Larouco, ha arrasado 150 hectáreas. Son los incendios más pequeños activos en la provincia de Ourense, siempre teniendo en cuenta que se informa sobre los que superan las 20 hectáreas.

Varios incendios estabilizados y uno controlado en Ourense

Más allá de los incendios que permanecen activos en Ourense, hay varios estabilizados. Es el caso del de Seixalbo, en el Concello de Ourense, que afecta a unas 100 hectáreas y está estabilizado desde las 00:51 horas de ayer. El de Castro de Escuadro, en Maceda, quedó estabilizado el domingo por la noche tras comenzar el sábado en cinco puntos simultáneos y afecta ya a 450 hectáreas.

El fuego de Vilariño de Conso, en la parroquia de Mormentelos, comenzó el domingo por la tarde y ha quemado 180 hectáreas. Está estabilizado desde las 23:37 horas del lunes. Ya el martes se estabilizaron otros dos: el de Montederramo, que afecta a 120 hectáreas, y el de Vilardevós, que ha calcinado unas 40 hectáreas.

La Xunta también informa de que el fuego de Verín, que comenzó en la parroquia de Mourazos a las 13:15 horas del lunes, está controlado desde las 01:01 horas del martes. La superficie afectada estimada provisional es de alrededor de 9 hectáreas y, por el momento, para su extinción se movilizaron 1 técnico, 7 agentes, 9 brigadas, 8 motobombas, 1 pala, 2 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 6 aviones.

Un incendio controlado y otro estabilizado en Pontevedra

El incendio de Dozón que afecta a la parroquia de O Castro quedó estabilizado ayer a las 21:47 horas. Este fuego calcinó unas 400 hectáreas desde que comenzó el martes a las 14:32 horas. El de A Estrada, en concreto el de Souto, está controlado desde las 12.10 horas del martes y según las últimas estimaciones afectó a unas 20 hectáreas.

Los dos incendios de Lugo están controlados

Los dos incendios forestales que afectan a las parroquias de Monteseiro, en el municipio lucense de A Fonsagrada, y de Santalla, en el municipio de Samos, han sido controlados. Según las últimas estimaciones, el fuego ya ha calcinado, entre las dos ubicaciones, un total de 350 hectáreas.