La Xunta modifica la estructura de la Consellería de Presidencia para poder asumir competencias de aeródromos

La Xunta prepara el terreno para asumir la gestión de unos 40 aeródromos no comerciales repartidos por Galicia. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este miércoles la modificación del decreto que regula la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para que pueda encargarse de estas instalaciones.

Actualmente, la dirección de la política aeronáutica recae en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que actúa a través de la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Sin embargo, el Estatuto de Autonomía reconoce a Galicia la competencia exclusiva sobre aeropuertos y helipuertos no calificados como de interés general por el Estado, así como sobre aeródromos deportivos. A día de hoy, estas atribuciones no se están ejerciendo.

"Hasta ahora, la tramitación de las autorizaciones correspondientes a los aeródromos de competencia autonómica, sus modificaciones, así como las funciones de inspección y supervisión, estaban siendo realizadas por la AESA. Se trata de infraestructuras destinadas a aeronaves ultraligeras, hidroaeródromos y helipuertos, distintas de los aeródromos de uso público en los que se realizan operaciones de transporte comercial de pasajeros, mercancías o correo, incluidos los servicios de aerotaxi", apunta el DOG.

La Xunta quiere cambiar esta situación. "Para posibilitar su ejercicio y desarrollar la normativa correspondiente, resulta preciso dotar a la Dirección Xeral de Mobilidade de una nueva estructura administrativa, mediante la creación de un Servizo de Logística e Instalaciones Aeronáuticas y Ferroviarias, que se integrará en la Subdirección Xeral de Infraestructuras e Planificación do Transporte", ha apuntado.

El movimiento llega después de que el presidente gallego, Alfonso Rueda, avanzase a principios de agosto que solicitará al Gobierno central la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para asumir la gestión de las instalaciones aeronáuticas que son competencia de Galicia.