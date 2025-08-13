Rueda advierte que la situación de los incendios en Galicia "va a seguir siendo muy complicada" en los próximos días

La situación de los incendios en Galicia "va a seguir siendo muy complicada" en los próximos días. Así lo ha advertido este mismo miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien en concreto ha hecho referencia a las dificultades en Ourense durante el fin de semana ante las previsiones de "temperaturas altas".

Rueda, según la información recogida en Europa Press, ha puesto en valor el “potente” dispositivo autonómico de extinción de incendios, que en lo que va de agosto ha sofocado entre 30 y 35 fuegos diarios, unos 250 más que en el mismo periodo del año pasado.

Desde el Centro de Coordinación de Santiago, Rueda ha agradecido el trabajo de los profesionales que integran el operativo y ha pedido “responsabilidad” a la población para que siga las indicaciones de los equipos de emergencia y no actúe por su cuenta. También ha lanzado un mensaje a los incendiarios, asegurando que “la mayoría de los fuegos son provocados” y que la Xunta será “implacable” en su persecución.

El mandatario ha citado el incendio de este martes en Seixalbo (Ourense), próximo a viviendas y al polígono de San Cibrao das Viñas, que obligó a desviar recursos desde otros frentes. Según ha indicado, todo apunta a que se originó por las chispas de un tren de mercancías.

Operativo "potente"

Preguntado sobre si reforzará el operativo, Rueda ha defendido que ya es “muy potente” y que la Xunta seguirá mejorando la prevención, ampliando a nueve meses el contrato de parte del personal y reforzando medios aéreos, como el aeródromo de Verín. Ha recordado que es obligación de propietarios y concellos mantener limpias las franjas alrededor de las viviendas.

Actualmente, hay siete grandes incendios activos en Galicia —más de 500 hectáreas calcinadas— que los servicios de emergencia están cerca de estabilizar.

"Tenemos una larga tradición de extinción de incendios y creo que la profesionalidad y el buen hacer de los servicios es lo que permite que esta situación complicada se esté salvando sin más percances todavía. Toda la ayuda que se nos quiera suministrar, nosotros estamos absolutamente dispuestos a aceptarla", ha destacado.