Los incendios de Ourense obligan a suspender por hoy los trenes entre Madrid y Galicia

Renfe ha confirmado que queda suspendida definitivamente por este miércoles la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid debido a la evolución de los incendios en la provincia de Ourense, según la última actualización publicada a las 20.45 horas en redes sociales.

Según explica Adif no ha podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Además, tanto las estaciones de Galicia como la de Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar.

Durante la tarde, técnicos de Adif han estado inspeccionando la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado. La suspensión de los trenes ha generado acumulación de pasajeros en la estación de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha apuntado en 'X' que se ha suspendido la circulación ferroviaria pues las llamas del incendio han revivado y "se ha tenido que suspender la exploración de la vía".

La circulación ha quedado suspendida desde las 14:43 horas de este miércoles entre Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y Porta de Galicia, en A Gudiña, por un incendio próximo.

Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión la infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

Frente a esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.