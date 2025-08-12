Varios municipios de Galicia, en alerta roja por altas temperaturas: afectados Lugo y Ourense
La Montaña de Lugo y Valdeorras están en nivel 3 debido al calor. La Xunta mantiene la suspensión de la actividad deportiva federada hasta las 21:00 horas de este martes
La Xunta ha elevado el nivel de alerta en varios municipios de Galicia ante la previsión de altas temperaturas. Así, la Montaña de Lugo y Valdeorras están en nivel 3 (rojo) en el marco de las Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud.
Los concellos afectados en la montaña de Lugo son Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela); mientras que en Valdeorras son O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.
El Gobierno gallego señala que están en nivel 2 (naranja) el sur de Lugo, Miño, noroeste, montaña y sur de Ourense e interior de Pontevedra. El centro de Lugo, por último, está en nivel 1 (amarillo). La suspensión de la actividad deportiva federada en toda la provincia de Ourense, sur de Lugo y en el interior de Pontevedra se amplía hasta las 21:00 horas de este martes.
Recomendaciones para la población
Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son personas mayores de 65 años y niños menores de cuatro años, sobre todo los menores de un año; personas que padecen patologías: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.
Las personas que tomen determinados fármacos, diuréticos, consumo importante de alcohol, etc.; y personas en determinadas situaciones: mayores que viven solos, personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores, etc también son de riesgo.
La Consellería de Sanidade ha recordado los principales consejos y recomendaciones a tener en cuenta frente a las altas temperaturas. Algunos de ellos son beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; y, también, evitar las comidas copiosas.
Es recomendable usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada y cremas protectoras solares, así como calzado fresco; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizando las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y cerrar las ventanas y abrirlas por la noche para ventilar.
Sanidade también recomienda a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y se reducirá la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.