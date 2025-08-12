Investigada una mujer en Muxía (A Coruña) como presunta autora de cinco incendios forestales

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección a la Naturaleza más conocido como Seprona, ha informado que está investigando a una mujer de 63 años de edad como presunta autora de cinco incendios forestales en las últimas fechas en Muxía, en la provincia de A Coruña.

El instituto armado en concreto la responsabiliza de ser la autora de los incendios del día 3, 5, 9 y 11 de agosto, con dos focos incluso en el día 5.

Las manifestaciones de los testigos, indicando de forma fehaciente haberla visto saliendo de la masa forestal y alrededor de las zonas incendiadas, han sido el primer indicio que han conducido hasta esta persona, vecina de la parroquia de Frixe. Uno de ellos incluso aportó fotografías tomadas con su teléfono móvil.

Tras una conversación con esta mujer, se han detectado múltiples contradicciones, por lo que fue trasladada al cuartel de Corcubión en calidad de investigada.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Corcubión.