Extinguido el incendio de Monfero-Queixeiro (A Coruña), que afectó a 4,88 hectáreas

La Xunta de Galicia ha confirmado que se ha dado por extinguido el incendio que afectaba a Monfero-Queixeiro y que ha tenido afección también al Parque Natural de las Fragas do Eume.

En concreto, a las 15:22 se ha declarado esa situación de extinción, tras un gran trabajo de los bomberos desde que el pasado domingo a las 17:01 se inició el fuego dentro del propio Parque Natural de las Fragas do Eume.

En su extinción han earticipado 12 agentes, 17 brigadas, 8 motobombas, 1 pa y 1 helicóptero.

La superficie afectada es de 4,88 hectáreas de monte arbolado, tras las primeras mediciones y estimaciones.