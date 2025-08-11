Llega el final de la ola de calor: Aemet avisa de lo que viene a Galicia en las próximas horas

La primera ola de calor de agosto tiene las horas contadas. Galicia se despide del calor sofocante para dar la bienvenida a un clima más agradable, aunque manteniendo las temperaturas propias del verano, especialmente en el sur.

Durante el fin de semana, la ola de calor ha dejado temperaturas de más de 40ºC en Monforte de Lemos (Ourense) y de incluso 27ºC en A Coruña. El calor intenso también se ha dejado notar en las Rías Baixas, con valores por encima de los 30ºC.

La ola de calor llega a su fin

Para este lunes, 11 de agosto, Galicia continúa bajo avisos amarillos debido a las máximas que pueden alcanzar los 36ºC en el sur de la región, pero todo está a punto de cambiar: la intensa y prolongada ola de calor llega a su fin.

A esta hora, no hay ningún aviso por calor en Galicia para el miércoles. Ese día, la temperatura máxima en Ourense se espera que sea de 36ºC y en Pontevedra apenas se superarán los 30. Además, se esperan chubascos en algunas zonas del norte.

"Comenzó el domingo 3 de agosto y se espera que remita a partir del miércoles", indica Rafael Sánchez. El experto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia destaca la duración de esta ola de calor. "Figurará entre las más largas registradas", apunta.

Las temperaturas máximas serán excepcionalmente altas; el miércoles en el interior peninsular bajarán a valores normales, subiendo de nuevo a partir del jueves.



Las temperaturas mínimas serán altas con noches tropicales en el centro, interior sur peninsular y valle del Ebro. pic.twitter.com/EEnwpvzEkL — AEMET (@AEMET_Esp) August 11, 2025

"Habrá que ver cuál es su duración final para hacer comparaciones. Las temperaturas que se han alcanzado, sin embargo, no son excepcionalmente altas. Por ejemplo, la máxima medida por el observatorio de Ourense en este mes de agosto es de 41,6ºC, registrados el día 4, por debajo del máximo histórico de agosto, 42,2ºC, medido también un 4 de agosto de 1990".

No obstante, algunas estaciones de series cortas han superado sus registros históricos. Por ejemplo, Ribadavia (Ourense) registró su máxima histórica de agosto el día 4 con 42,8ºC. "Sin embargo, ya vimos que si la serie es más larga, como es el caso de Ourense, suele haber algún día más caluroso que los actuales", matiza Rafael.

La circulación atmosférica que trae aire muy cálido desde el continente africano, sumada a la fuerte insolación de esta época del año, con cielos despejados y días aún bastante largos, ha favorecido la presencia de altas temperaturas durante esta ola de calor.

En estas últimas semanas hemos visto diferencias extremas, como los 20ºC entre Ourense y A Mariña Lucense en el mismo día.

"Mientras que en el sur de Galicia estaba afectado por la masa de aire cálido procedente de África, las zonas del norte se mantenían, por la posición del anticiclón, bajo la influencia del viento del nordeste, que no solo impide la llegada de la masa de aire más cálida, sino que, además, es un viento bastante fresco".

"Por otra parte, el mar siempre suaviza los valores de temperatura, las zonas interiores, donde esa influencia no llega, registran máximas más altas", explica el meteorólogo de la Aemet.

¿Un episodio excepcional o cada vez más frecuente?

Preguntado sobre si cada vez son más frecuentes olas de calor tan intensas en Galicia, Rafael Sánchez indica que las temperaturas siguen una tendencia creciente en las últimas décadas también en Galicia.

"Los meses suelen, no solo en verano, ser más cálidos de lo normal. Por tanto, es lógico que se registren periodos más calurosos en verano, sean o no olas de calor propiamente dichas. Si comparamos Galicia con otras zonas de la Península, siguen siendo menos frecuentes".

"Incluso hay partes de la Comunidad que quedan al margen, como la zona norte de Lugo en este episodio".