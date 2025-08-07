La Xunta de Galicia resuelve 127 títulos habilitantes en el litoral en el primer mes de competencia

La Xunta de Galicia ha emitido desde el pasado 1 de julio, momento en el que se hizo efectivo el traspaso de medios, servicios y funciones de gestión del litoral por parte del Gobierno central, un total de 127 títulos habilitantes de usos y ocupaciones en el litoral. Esta competencia es la primera que recibe el gobierno autonómico en los últimos 17 años.

Este dato fue desvelado por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante su visita a un campamento deportivo municipal en el municipio coruñés de Miño, en la playa Grande, una de las actividades que recibió autorización del Ejecutivo gallego para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y en la que participan 80 niñas y niños de entre 8 y 14 años.

La responsable autonómica explicó que de esos 127 títulos otorgados, 75 fueron en zona de servidumbre de protección y 52 en espacios de dominio público marítimo-terrestre. De estos últimos, 40 corresponden a expedientes que el Gobierno central remitió a Galicia sin resolver, dado que alrededor de un tercio de las autorizaciones recibidas carecían de resolución, y 12 a nuevas solicitudes recibidas por la Xunta desde el 1 de julio, ya en pleno ejercicio de sus competencias sobre la gestión y ordenación del litoral.

Reparto por provincias

Pontevedra concentró el mayor número de títulos habilitantes concedidos, con 87, el 68 % del total, mientras que A Coruña sumó 30 y Lugo, un total de 10.

Las autorizaciones emitidas permitieron la celebración de eventos culturales o actividades deportivas en las playas y su entorno, como campamentos, campeonatos deportivos, fiestas populares, procesiones marítimas como las celebradas en honor a la Virgen del Carmen, festivales musicales como el Atlantic Fest o el Noroeste da Coruña, o recreaciones como el desembarco medieval de Corcubión.

La conselleira destacó que al mismo tiempo están funcionando a pleno rendimiento servicios de temporada asentados en la costa, a pie de playa, como los chiringuitos o los negocios de alquiler de embarcaciones de pedales.

Una intensa carga de trabajo

Ángeles Vázquez puso en valor que todo esto es fruto del intenso trabajo de los técnicos del Ejecutivo autonómico, que están trabajando con agilidad en el estudio y análisis tanto de los 585 expedientes recibidos de la Administración del Estado hasta el momento. Según sus cifras, quedan pendientes otros 264.

La Xunta puso en marcha ya el 1 de julio pasado la solicitud única electrónica para los trámites sobre los usos u ocupación del litoral, frente a los cinco formularios en papel que requería el Estado, lo que ha contribuido a agilizar en gran medida la tramitación de los expedientes.

En la misma línea, se ha puesto en marcha también el espacio web Galicia Litoral, con información sobre el litoral de interés para la ciudadanía, al tiempo que se lanzó una campaña explicativa específica en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, registrándose más de 1.600 visitas entre ambas plataformas en el primer mes.

Paralelamente, se habilitó un servicio de atención telefónica a través del número 012 para aclarar posibles dudas relacionadas con los procedimientos sobre los usos y ocupación de la franja costera.

La Administración gallega ha iniciado ya los trabajos de digitalización de los expedientes remitidos por el Gobierno central, con el fin de crear lo antes posible el registro de autorizaciones y concesiones aprobadas en la costa gallega, que permitirá a cualquier ciudadano conocer los títulos otorgados en el litoral de Galicia.