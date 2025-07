Rueda, tras rechazar el arzobispo de Santiago los migrantes como "arma política": "Dijimos lo mismo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado sentirse interpelado por las palabras pronunciadas por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, en la tradicional Ofrenda del Apóstol, en las que tachó de "inaceptable" el uso "como arma política" de los migrantes y refugiados.

"Dijimos lo mismo de diferentes maneras", ha dicho Rueda. Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello por las palabras del arzobispo, Rueda ha sostenido que él mismo lleva "mucho tiempo diciendo" que los "migrantes son personas" que vienen a Galicia a buscar una vida nueva para ellos y sus familias.

Por ello, el presidente de la Xunta ha sostenido que "necesitan tener las cosas organizadas para poder empezar una nueva vida y no hacer improvisaciones ni cálculos políticos". Así, ha puesto como ejemplo el caso de los menores no acompañados al acusar al Gobierno de tratar de "imponer un trágala". "Ya estamos diciendo que no tenemos capacidades para poder atenderlos", ha dicho para criticar que a Galicia se asignen "más de 300" mientras que a Cataluña "ninguno".

"Eso sí que es utilización política", ha afirmado para acusar al Gobierno de tratarlos como "pura mercancía". Dicho esto, ha sostenido que lo que pide la Xunta es un "control en fronteras" para que "no haya efecto llamada", "un beneficio".

"También lo dije en mi intervención pues al final a quien favorece es a las mafias que trafican con personas, y debemos hacer una regulación ordenada para que atendamos a estas personas como personas que son y al mismo tiempo solucionemos problemas que hay de falta de cobertura de puestos de trabajo que es necesario cubrir", ha dicho.

Rueda ha asegurado que "esto es lo razonable", "alejarlo de la pelea política". "Por lo tanto, si a lo que se refería el arzobispo es a eso, estoy totalmente de acuerdo", ha señalado.

Además, en la rueda de prensa y preguntado por el estado de la petición de la Xunta al Gobierno para el traspaso de las competencias para aprobar permisos de trabajo, Rueda ha dicho que esta se "acaba de pedir" y que le "empezaría a preocupar si a la vuelta del mes de agosto sigue" sin haber "ninguna noticia".

"Ahora mismo no tenemos ninguna y quiero pensar que el Gobierno está para preocuparse de lo importante y estas sí que son cosas importantes de las que no tenemos ninguna noticia", ha afirmado.

Rueda ha asegurado esperar que a partir de septiembre el Gobierno "se de cuenta" de que se trata de una necesidad que "va a ir en beneficio de todos" y ha mostrado su deseo de explicarle la necesidad de "regular una inmigración ordenada" a la persona a la que el Ejecutivo estatal "designe como interlocutor".

"Hace un mes que lo pedimos y no tenemos respuesta, pero también quiero dar un cierto margen y pensar que a partir de septiembre este tema se tratará con normalidad y recibiremos, pues eso, el mismo tratamiento que está recibiendo, por ejemplo, el País Vasco, que no ha tenido problemas en esta competencia", ha finalizado.