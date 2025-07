Rueda irá a la Conferencia Sectorial sobre menores migrantes si el Gobierno hace "las cosas bien"

La Conferencia Sectorial de Infancia convocada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia, en la que se iba a abordar el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, ha sido suspendida por falta de quórum, tras la ausencia mayoritaria de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Solo Ceuta, también bajo gobierno del PP, ha acudido a la cita.

Desde el Ministerio califican esta ausencia como un "gesto performático" por parte de los gobiernos autonómicos del PP, y advierten de que, pese al bloqueo político, el real decreto que regula este nuevo reparto de menores "sigue adelante".

A su juicio, el plante no solo dificulta la cooperación institucional, sino que supone una "dejación de funciones" en un asunto de especial sensibilidad. Entre las comunidades que sí estuvieron presentes se encuentran Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ceuta.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, justificó la no asistencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García, a la reunión, al considerar que la convocatoria fue realizada de "forma irregular", sin respetar los procedimientos que exige el reglamento.

"Si se nos está pidiendo que las comunidades autónomas acojamos a menores no acompañados, lo lógico es hacerlo con planificación, recursos presupuestarios y objetividad", señaló desde A Coruña. Rueda insistió en que Galicia mantiene una actitud solidaria, pero reclamó un reparto justo y realista.

El presidente gallego denunció que el modelo del Gobierno deja fuera del reparto a comunidades como Cataluña o el País Vasco, mientras asigna a Galicia más de 300 menores, a pesar de que los recursos actuales "están cubiertos casi al 110 %".

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo central se ha negado a establecer una planificación coordinada y acusó al Ministerio de intentar imponer unilateralmente una medida que considera inviable. "Acoger, sí, pero no como un trágala, sin ningún tipo de sistema. Eso no es serio", advirtió.

En la misma línea, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, aseguró este jueves que Galicia "no va a cambiar su política de protección de menores, basada en la integración, para crear guetos y macrocentros, tal y como pretende el Gobierno central".

En una entrevista en la Televisión de Galicia, defendió que Galicia se ha caracterizado siempre por la solidaridad, recordando que en anteriores traslados pactados sí se colaboró con el Estado, pero alertó de que ahora "la comunidad no tiene capacidad, ni recursos ni centros disponibles" para asumir nuevos menores.

La conselleira recalcó que la convocatoria de la Conferencia fue "ilegal", al no haberse aprobado la orden del día en reuniones previas, como exige el reglamento. "Por primera vez Galicia dejó la silla vacía, pero no aceptamos imposiciones", subrayó. Además, recordó que la Xunta, junto a otras diez comunidades autónomas —de distinto signo político—, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto, que ya fue admitido a trámite.

García pidió que se retome "la vía del consenso y del diálogo" y denunció que el actual sistema de reparto se ha hecho "sin criterios claros y solo para beneficiar a algunas comunidades como Cataluña o el País Vasco". Aseguró que en Galicia no existe conflicto con los menores migrantes, que están integrados en la red de pequeños centros y casas por todo el territorio, y exigió que cualquier nuevo reparto esté acompañado de financiación suficiente y de planificación realista.

El delegado del Gobierno pide a Rueda que "no le dé la espalda a los menores migrantes"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha criticado con dureza la actitud de la Xunta y del Partido Popular, a quienes ha pedido que "no den la espalda" a los menores migrantes. Durante un acto en Lugo, Blanco instó directamente a Alfonso Rueda a intervenir y dejar de lado los "planteamientos partidistas”, advirtiendo de que "estamos hablando de niños y niñas que necesitan la ayuda de todos".

El delegado apeló a la tradición solidaria de Galicia en materia de migración y recalcó que la ciudadanía gallega "no es así, ni con los migrantes mayores ni desde luego con los niños y niñas". En este sentido, reclamó que sea el propio presidente de la Xunta, y no solo la conselleira, quien tome las riendas para dar una solución a este conflicto. "No podemos mirar a otro lado", concluyó.