El exsecretario general del PSOE en Galicia recuerda como Cerdán le pidió apartarse de las primarias

El exsecretario general del PSOE en Galicia, Gonzalo Caballero, ha recordado en una entrevista en la Radio Galega el momento en el que Santos Cerdán, en aquel instante secretario de organización de los socialistas a nivel nacional, le pidió que no se presentase a las primarias por indicación de Ferraz.

"Santos Cerdán me pidió, en nombre de Ferraz, que no me presentase a las primarias. Aquella maniobra acabó llevando al PSOE gallego al peor resultado de nuestra historia y a la situación de irrelevancia en la que estamos actualmente", afirmó taxativamente en la radio pública.

Ante la situación actual de su partido, con el que se muestra crítico, Caballero dijo que "hay un PSOE que tiene que tomar las decisiones necesarias para sacar todo lo sucio y quedar como un referente de política limpia".