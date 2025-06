Cesa "a petición propia" la directora xeral de Pesca en Galicia tras cinco meses en el cargo

La directora xeral de Pesca, Patricia García Sánchez, ha cesado "a petición propia" como directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, en el que llevaba cinco meses, ya que tomó posesión a comienzos de enero de 2025, cuando era conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Por su parte, Cándido Rial Rodríguez será el encargado de sustituirla en el cargo.

Mientras, María de los Ángeles Vázquez Suárez será la nueva directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en relevo de Marta Villaverde, nueva conselleira do Mar que entró en el cargo a raíz de la dimisión de Alfonso Villares por estar investigado por un caso de agresión sexual.

De ello ha informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa posterior al Consello en el que se han aprobado estos cambios en el organigrama de la Consellería do Mar, según cuenta Europa Press.

Cándido Rial es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidade de Santiago de Compostela, con amplia formación en gestión internacional de empresa y derecho de la Unión Europea, cuya mayor parte de la carrera profesional se desarrolló en el sector privado.

Funcionario de carrera del grupo A1, ocupó puestos de jefe del Servizo de Asuntos Comunitarios en la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea entre abril de 2023 e junio de 2024, año en el que pasó a ser subdirector xeral de Valorización dos Produtos do Mar de la Dirección Xeral de Pesca.

Por su parte, Ángeles Vázquez Suárez está licenciada en Dereito por la Universidade de Santiago de Compostela en 1998. Funcionaria de carrera del grupo A1, fue jefa de servicio de información en el Instituto Galego de Consumo hasta 2009.

Ha desempeñado diferentes labores de carácter jurídico en la Consellería do Medio Rural e do Mar, además de ser subdirectora xeral Acuicultura entre 2017 y 2021. Desde entonces realizaba funciones en el servicio jurídico en el Instituto de Estudos do Territorio.

Vázquez Suárez estuvo colegiada como abogada en despachos de la ciudad de Lugo y en Navarra, donde realizó funciones de asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Pamplona.

Marisqueo en San Simón

Por otra parte, la Consellería do Mar ha firmado un convenio con el Instituto de Investigaciones Marinas-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC) para desarrollar el proyecto 'Bivalfood', destinado a garantizar el futuro del marisqueo a pie en la ensenada de la Illa de San Simón.

Este acuerdo, dotado con 234.000, busca identificar las fuentes de alimento de los bivalvos a lo largo de un ciclo anual, caracterizar las propiedades del sedimento y del agua, así como evaluar el impacto de la climatología extrema.

Será un estudio innovador al ser la primera vez que se investiga la alimentación de estas especies intermareales en las costas gallegas. Busca la mejora de la gestión de los bancos marisqueros ante la caída de la producción.