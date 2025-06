Fernando Frías, el notario más joven de España, elige Galicia para trabajar: "No descansaba nunca"

Fernando Frías se ha convertido en el notario más joven de España. Solo tiene 24 años y ha elegido Galicia para desarrollar su carrera profesional: "Para mí, era una tierra conocida y tengo muy buenos amigos".

La oposición a Notario es considerada una de las más difíciles de España. Para prepararla se requiere gran esfuerzo y dedicación, ya que el tema es extenso y complejo. La media de tiempo para aprobar suele ser de entre 6 y 10 años, aunque hay casos de personas que lo consiguen en menos tiempo.

El notario más joven de España trabaja en Galicia

Fernando Frías es un ejemplo a seguir. Ha hecho historia en España tras aprobar la oposición a Notario en tan solo 1 año y 9 meses, cuando la media suele estar entre los 6 y 10 años. Pero no contento con esto, el joven madrileño, que ahora vive en Galicia, ha obtenido la nota más alta desde que se tienen registros: 19,70 sobre 20.

Está muy unido a su hermana y comenzaron a preparar juntos la oposición. Sin embargo, ella no tuvo la misma suerte. "Para mí fue un día muy malo, la verdad. Aunque ahora, con el tiempo, lo veo con más perspectiva", confiesa a este medio.

Fernando nunca pensó en tirar la toalla. No obstante, reconoce que, en algún momento, se le pasó por la cabeza abandonar el reto, que no la oposición. "La oposición de Notarías va por convocatorias, que son cada dos años, y cada una es distinta y no tiene nada que ver".

"Aunque tuve momentos complicados, nunca pensé en dejarlo", agrega.

La disciplina es fundamental para gestionar el temario y los materiales de estudio. En este sentido, Fernando Frías considera que la capacidad de resistencia fue factor clave para lograrlo, aunque también menciona el apoyo de su familia y entorno más cercano. "Soy un afortunado, me han puesto las cosas más fáciles en casa", dice con orgullo.

Durante el año y nueve meses que dedicó a preparar la oposición a Notario, Fernando solo tenía una preocupación: estudiar.

En una conversación telefónica con este medio, el joven de 24 años también menciona el apoyo de la fe. "Cuando las cosas van fenomenal, nadie se acuerda, pero cuando uno está contra las cuerdas, es lo que te sostiene. Yo tenía una fuerza que sabía que no venía de mí", añade.

15 horas de estudio, 7 días a la semana

Fernando Frías Cedida

Sobre la rutina de estudio, Fernando Frías dice lo siguiente: "No descansaba nunca".

"La primera mitad de la oposición, que fueron los primeros nueve meses, sí estudiaba 9 horas al día y descansaba un día a la semana. Pero cuando ya me presenté al reto, era todo o nada. Entonces, tuve que dejar de descansar".

En este sentido, Fernando reconoce que, estudiando entre 14 o 15 horas al día, siete días a la semana, de lunes a domingo, "cualquier persona habría enfermado".

Incluso después de haber aprobado la oposición, en más de una ocasión le han preguntado si era el becario. "Yo me lo tomo con humor. La gente me tiene mucho respeto y nadie pone en duda mi trabajo".

"Ahora ya nadie se sorprende porque saben quién soy, pero siempre me lo tomo con humor. Para mí, una de las claves de la vida, en general, es el sentido del humor. Eso no lo podemos perder nunca en el trabajo".

A la hora de preparar la oposición, Fernando apunta que es muy importante ser paciente. "Los procesos de aprendizaje llevan su tiempo, el cerebro tiene que procesar la información".

"El esfuerzo siempre merece la pena, aunque siempre vas a perder un montón de cosas, independientemente de que salga bien o mal, hay que luchar por lo que uno quiere".

En último lugar, Fernando recomienda dejar el móvil de lado durante las horas de estudio. "Es muy importante que las horas que estés en la silla, las aproveches de verdad. Hay que tener mucha fuerza de voluntad".

"En Galicia hay mucha humanidad"

Fernando eligió Galicia para desarrollar su carrera profesional por varios motivos. En primer lugar, nunca había vivido fuera de casa, y en segundo lugar, suele veranear en esta región del noroeste de España. "Para mí, era una tierra conocida y tengo muy buenos amigos".

Por otro lado, Fernando destaca también los paisajes de Galicia, su deliciosa gastronomía y la hospitalidad de las personas. "En Galicia hay mucha humanidad. Es verdad que es algo que también se da en otros sitios de España, pero aquí la gente, en general, es muy humilde y muy humana".

Desde que Fernando se trasladó a Cedeira (A Coruña), su vida ha estado marcada más por el trabajo que por el ocio. A este respecto, el joven de 24 años destaca que en Galicia hay "muchísima actividad" a nivel notarial. "Hay muchísimo tráfico en la notaría todos los días".

Pensando ya más en el ocio y tiempo libre, Fernando tiene ganas de descubrir los rincones más desconocidos de esta tierra. "Hay sitios impresionantes a los que todavía no he podido ir, como San Andrés de Teixido, Pantín, Valdoviño...".

"También tengo ganas de profundizar en la cultura gallega para sentirme más de aquí. Aunque yo soy de Madrid y obviamente estoy muy orgulloso, cuando uno va a un sitio y pretende estar un tiempo, tiene que conocer sus raíces", apunta.