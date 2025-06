El lucense Martín Casanova, mejor nota de Galicia en la PAU: "Si solo estudias, acabas quemado"

Hasta hace unos días, Martín Casanova (Lugo, 2008) era un estudiante más de los miles de gallegos que se enfrentaban con nervios e ilusión a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Lo que no imaginaba es que su esfuerzo le llevaría a lograr la mejor nota de Galicia, con un 9,96 en la fase obligatoria.

La noticia le llegó mientras disfrutaba en Salou (Tarragona) de unos días de descanso con sus amigos para celebrar el final de los exámenes. Desde allí, atiende la llamada de Quincemil y reconoce que el camino hasta este resultado no ha sido fácil.

"Estudiar y llevar el curso al día fue mucho más estresante que hacer los exámenes de la PAU", confiesa. Asegura que las pruebas no le resultaron complicadas porque "es algo que llevas preparando mucho tiempo, como una carrera de medio fondo".

De hecho, ayer mismo grabó un vídeo para TikTok con sus amigos durante el viaje mientras consultaban juntos las notas: "Fueron saliendo y me las esperaba buenas, pero no hasta este punto", recuerda aún sorprendido.

"Creo que llevé bien el Bachillerato, aunque al principio me costó adaptarme porque son dos cursos con más presión, con contenidos complejos y un modelo que genera incertidumbre", explica Martín, estudiante del IES Leiras Pulpeiro, que cerró el ciclo con una media de 10 entre primero y segundo. "Hasta 1º de Bachillerato no tenía un hábito de estudio muy marcado, siempre fui de buenas notas", admite con sinceridad.

Una nueva etapa ilusionante

Y vaya si aprendió a organizarse. Martín logró un pleno casi perfecto en la PAU: sacó un 10 en todas las materias excepto en Lengua Gallega e Inglés, donde obtuvo un 9,75. Su futuro parece claro: "Quiero estudiar Derecho, de hecho ya estoy mirando en Santiago", cuenta con entusiasmo.

La vocación le viene de lejos. "Siempre me llamó la atención. En 3º de ESO nos llevaron de excursión a los juzgados de Lugo y me quedé fascinado con el mundo judicial", recuerda. Aún no tiene claro en qué especialidad querrá desarrollarse: "Hay muchas ramas, pero sí sé que la de abogacía no me atrae especialmente", admite.

Un consejo para futuros estudiantes

El joven quiere transmitir un mensaje para los futuros estudiantes que se tengan que enfrentar a los exámenes de Selectividad: "Puede que haya que darse un atracón a estudiar, pero merece la pena y acaba pasando. Si trabajas durante todo el curso y vas llevando todo al día, al final encarar la PAU es solo repasar lo aprendido".

En la conversación, insiste varias veces en la importancia del equilibrio: "Es más fácil repasar para la PAU si ya llevas una base. No hace falta tener un horario fijo de estudio cada tarde, pero sí conviene que el temario esté más o menos sabido. Cuando toca descansar, se descansa; y cuando toca estudiar, se estudia. Lo importante es no obsesionarse con una sola cosa porque si solo estudias, acabas quemado", reflexiona.

¿Y cómo celebrará haber conseguido la mejor nota de Galicia? Lo tiene claro: "Lo estoy celebrando ahora mismo, con mis amigos. Estábamos de viaje cuando salieron las notas y las vimos juntos. Fue un subidón. Este viaje a Salou ya era para festejar el final de los exámenes, pero ahora es aún más especial. Vamos a disfrutarlo como se merece".