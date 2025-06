La fiscal Teresa Peramato por el respaldo de la Xunta a Villares: "Hay que abrazar a las víctimas"

La fiscal de sala jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, se ha pronunciado sobre la investigación al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por una presunta agresión sexual denunciada por la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2024 y se denunciaron este enero y al respecto ha aseverado que, en este contexto, lo que hay que hacer es "abrazar a las víctimas, darles credibilidad y no cuestionarlas desde el primer momento".

Tras una semana que ha estado marcada por la dimisión del conselleiro al estar investigado por una presunta agresión sexual, la fiscal ha sido preguntada por la actitud del Gobierno gallego en torno a este caso y ha hecho hincapié en que habría que "mantener un comportamiento de tolerancia cero frente a cualquier agresor".

"Es verdad que estamos hablando de presunción de inocencia, de denuncias, de una investigación, pero obviamente a mí me parece que lo que sí transmite un mensaje adecuado a la sociedad es colocarse del lado de las víctimas y no dar una imagen que pueda ser contraria a ese principio", ha esgrimido en una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press.

Peramato ha señalado también que "el discurso negacionista afecta directamente a las víctimas, pero además está empoderando a los agresores en su posición de dominio y de control".

"Una sociedad democrática no se puede permitir la persistencia de actos de violencia de esta naturaleza que afectan al 51% de la población. Si ese negacionismo llega a las instituciones y se producen recortes en aquellos recursos que van a dar el apoyo, el acompañamiento, la asistencia psicológica y la asistencia económica a las víctimas, evidentemente les está perjudicando muchísimo y no lo podemos consentir", ha reivindicado.

Delegado del Gobierno, Pedro Blanco: "No me gustó el gesto"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ante preguntas de los medios esta mañana en la Delegación del Gobierno en un desayuno informativo, ha asegurado sobre el abrazo de la semana pasada entre Rueda y el ya exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tras dimitir al conocerse una denuncia contra él de agresión sexual que "no me gustó el gesto".

Sobre la confirmación del propio Rueda de que conocía este asunto desde hace 10 meses, instó al presidente de la Xunta a unas "explicaciones necesarias". "Con independencia de la presunción de inocencia, se debe sobre todo apoyar a las víctimas, todo lo que no sean esos gestos son equivocaciones", expresó.