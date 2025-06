El calor intenso llega a Galicia con máximas de 36ºC antes de un cambio inminente que afectará a toda la región

Temos influencia anticiclónica chegando unha masa de aire cálido 🧐

-Máximas de máis de 36ºC no Miño de Ourense e Valdeorras e 34ºC no Miño de Pontevedra.

-Mar de vento forza 7 nos arredores de Bares.

-Vense no satélite nubes de evolución no leste. Mañá maior potencial treboento pic.twitter.com/jGrlYxvmFd