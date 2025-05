Alfonso Rueda considera que hay prioridades mayores a financiar la oficialización del gallego en la UE

Este lunes, tras la celebración del Consello da Xunta, el presidente Alfonso Rueda ha criticado al Gobierno central por destinar un presupuesto a la oficialización del gallego, el catalán y el euskera en la Unión Europea al considerar que existen "prioridades maiores". El presidente gallego declaró que "se o coste do que se está falando, máis de 40 millóns de euros ao ano, é real, nestes momentos se me ocorre que, se ten ese diñeiro o Goberno central, nestes momentos hai prioridades moito maiores".

Preguntado tras la rueda de prensa, Rueda ha afirmado que no le "constan" supuestas maniobras del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de frenar esta oficialidad, que se tratará este martes en Europa.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente del Ejecutivo gallego ha asegurado que "non hai ningún interese de Pedro Sánchez na utilización de ningunha das tres linguas no Parlamento Europeo, o que hai é unha necesidade de cumprir e unha esixencia máis do independentismo catalán".

A esto ha añadido que ningún departamento de la Xunta ha sido consultado para aportar algo, por lo que reprocha que tengan que ver "desde a distancia" que se habla en nombre de la lengua propia de Galicia "sen falar en absoluto co Goberno de Galicia".

Asimismo, ha afirmado que la Xunta está a favor de la difusión y el uso del gallego, recordando que él mismo habló en este idioma durante el Comité de las Regiones. "Se agora se quere dar un paso máis, que simplemente é por cumprir unha esixencia a quen sustenta ao presidente no seu posto, por un día máis na Moncloa, isto non ten nada que ver co fomento das linguas", recalcó.

La Xunta destinará 280.000 euros a convenios con universidades europeas para la promoción de la lengua, literatura y cultura gallegas

En el Consello da Xunta celebrado este lunes se ha aprobado una partida de más de 280.000 euros para promover el estudio del gallego en Italia, Alemania, Reino Unido, Croacia y en Extremadura.

La renovación de estos convenios con distintas universidades busca promover la lengua, literatura y cultura gallega en el ámbito académico de España y otros países. Concretamente, la colaboración se realiza con Sveučilište u Zadru, Università degli Studi di Perugia, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, University of Wales Bangor y la Universidad de Extremadura.

Con estos acuerdos, que se organizan a través de la consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, el Ejecutivo gallego busca promover la docencia y la investigación sobre la lengua y cultura gallega con la organización de cursos, conferencias, seminarios, congresos, mesas redondas y exposiciones. Estos convenios estarán vigentes hasta el 2028 y, además de una partida económica, la Xunta proporcionará con ellos orientación y apoyo pedagógico y didáctico a las universidades interesadas.

Esta colaboración permitirá a estos centros, que ya son una referencia en el estudio del gallego en su ámbito territorial, adquirir material bibliográfico, fonográfico, videográfico, informático y de infraestructuras.

Paralelamente, se acaban de convocar 10 plazas de lectorados en Barcelona, Granada, Portugal, Brasil, Croacia, Alemania, Reino Unido y Polonia. El plazo de solicitud termina el 17 de junio.

Tal y como recuerda la Xunta, esta y otras medidas como la renovación del Plan xeral de normalización de lingua galega o la creación de un sello que reconozca el compromiso con el gallego de empresas e instituciones, se enmarcan en el Pacto pola Lingua.

Rueda valora positivamente los 15 años del decreto del plurilingüismo

En declaraciones ante los medios, Alfonso Rueda ha valorado positivamente el decreto del plurilingüismo que cumple 15 años desde su entrada en vigor. Para el presidente gallego esto supuso un avance del idioma, aunque ha asegurado que no va a "permitir" la "imposición monolingüística" en ninguna de las dos lenguas.

Como argumento a favor del plurilingüismo, Rueda ha afirmado que "creo moito no plurilingüismo, en coñecer cantos máis idiomas mellor, non nos olvidemos do inglés. Creo que o decreto sentou os pilares para que todo iso fose posible. Que se pode mellorar? Sen ningunha dúbida, por iso estamos intentando ese pacto, que algúns están empeñados en que non vaia para diante".

Sobre el pacto, el presidente afirmó además que están "abiertos" a conseguirlo para "seguir mellorando o apoio e a pervivencia" del gallego, un trabajo que ha reconocido que está "sempre inacabado".