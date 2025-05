Manuel Romero, experto naval gallego: "El accidente de Brooklyn ha dado la vuelta al mundo, pero no es tan habitual"

El Puente de Brooklyn, emblemático símbolo de la ciudad de Nueva York, fue escenario de un trágico suceso que dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos veinte heridos de diversa gravedad. Un buque de la escuela de la Armada de México colisionó el pasado sábado, 18 de mayo, contra la parte inferior de una de las infraestructuras de la plataforma.

Sobre las causas del fatídico accidente, el miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Michael Graham, indicó en una conferencia de prensa lo siguiente: "Este es el comienzo de un largo proceso. No sacaremos conclusiones. No especularemos. Tampoco determinaremos la causa probable mientras estemos en el lugar".

¿Un fallo mecánico?

El buque escuela de la Armada de México tras estrellarse contra el Puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York

El buque Cuauhtémoc, que había estado atracado en el Museo del Puerto Marítimo de South Street durante 5 días, podría haber experimentado "un fallo mecánico" según fuentes policiales. No obstante, la NTSB dijo ayer lunes, según reportó CNN, que aún no había examinado el motor y no podía confirmar si ocurrió un fallo.

A este respecto, Manuel Romero, profesor del área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidade da Coruña (UDC), explicó a este medio que, basándose en los videos que circulan en redes sociales, todo apunta a que la hélice no estaba en funcionamiento. "Al ser un velero, no cuenta con un motor de gran potencia para propulsión. Pero cuando la hélice gira, se produce una estela -una especie de espuma en el agua-, y en este caso no se observa", señaló, antes de agregar que "las causas por las que la hélice no funcionaba pueden ser múltiples".

En estos casos, los remolcadores de escolta -un tipo de remolcador diseñado para asistir a buques, así como para responder a emergencias- juegan un papel esencial. "Son la medida de seguridad más importante, ya que si existe un problema mecánico, estos se hacen cargo de las maniobras, evitando situaciones de riesgo".

Las últimas informaciones apuntan a que el buque Cuauhtémoc se desplazaba en la dirección equivocada y que las corrientes marinas podrían haberlo arrastrado bajo la estructura del puente. A este respecto, el profesor del área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidade da Coruña (UDC) apuntó que, tal y como se aprecia en las imágenes, "el barco estaba sin ningún tipo de propulsión y la corriente lo fue arrastrando". "Aunque el desplazamiento fue lento, puede que no hubiera margen".

El accidente del buque escuela de la Armada de México ha dado la vuelta al mundo, "pero no es tan habitual". El experto naval gallego aseguró a este medio que es un "caso rarísimo". "Claro que podría haberse evitado, pero no sabemos realmente lo que pasó. Primero hay que estudiar la causa. Este tipo de accidente es muy raro que ocurra, así que lo estás evitando todos los días".

Además de los ya mencionados remolcadores de escolta, la formación de la tripulación en la anticipación y posterior gestión de emergencias como estas juega un papel muy importante. "El personal tiene que estar bien preparado para detectar un problema antes de que surja, saber si un equipo va a fallar". No obstante, "esto no quiere decir que el personal del buque no estuviera formado".